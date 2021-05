Akkus gehören nicht in den Restmüll

Brände in Fahrzeugen der Entsorger im Saale-Holzland

Saale-Holzland. Warum falsch entsorgte Akkus gefährlich werden können

In vielen Haushalten sammeln sich Batterien und Akkus aus verschiedenen batteriebetriebenen Geräten wie Lichterketten, Spielzeugen, Fotoapparaten, Küchengeräten usw. Wohin damit?

Alte und defekte Batterien können überall dort zurückgegeben werden, wo Batterien verkauft werden, z.B. in Drogerie-, Super-, Elektro oder Baumärkten.

Auch auf den beiden Wertstoffhöfen der Firma Veolia Umweltservice Ost GmbH Co. KG in Eisenberg, Mozartstr. 4 und in Kahla, Ölwiesenweg 7 können Akkus und Batterien kostenlos abgegeben werden.

Lithiumbatterien müssen vor der Entsorgung gesichert werden, z.B. durch Abkleben der Pole. Wer auf den Wertstoffhöfen Elektrokleingeräte, die Batterien enthalten, entsorgen will, muss die Batterien entnehmen und gesondert in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgen. Da einige der Hauptbestandteile von Batterien und Akkus Metalle sind, wird mit deren Rückgewinnung ein Beitrag zur Ressourcenschonung geleistet.

Nichts für die Restmülltonne: Kurzschlüsse in Batterien möglich

Neben Metallen enthalten Batterien jedoch auch gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe. Aus diesem Grund ist eine fachgerechte Entsorgung äußerst wichtig. Auf keinen Fall dürfen Batterien oder Akkus über die Restmülltonnen oder Gelben Tonnen entsorgt werden.

Es kann, hauptsächlich verursacht durch unsachgemäß entsorgte Lithiumbatterien, in den Entsorgungsfahrzeugen und Sortieranlagen durch Kurzschlussreaktionen zu Hitzeentwicklungen und Bränden führen. In den letzten Monaten waren auch in unserem Landkreis mehrmals Entsorgungsfahrzeuge davon betroffen.

Industrie-Batterien von E-Bike oder E-Scootern können unentgeltlich bei den jeweiligen Händlern zurückgegeben werden. Ausgediente Fahrzeugbatterien werden in der Regel kostenlos vom jeweiligen Händler entgegengenommen.

Bei Fragen zur Entsorgung von Altbatterien und Akkus kann man sich an die Mitarbeiter der Abfallberatung des Dienstleistungsbetriebes im Saale-Holzland wenden unter Telefon 036691/4800, per Mail unter mail@awb-shk.de.