Braucht Crossen eigene Marktbuden?

Obwohl die Absage eigentlich nur noch eine Formsache war, informierte der Erste Beigeordnete von Crossen, Herbert Zimmermann (Bürgerinitiative Holzland), zum jüngsten Gemeinderat noch einmal offiziell darüber, dass es in diesem Jahr im und am Klubhaus von Crossen coronabedingt keinen Weihnachtsmarkt geben wird. Bürgermeister Uwe Berndt (Linke) ergänzte, dass aus dem gleichen Grund in diesem Jahr auch keine Einwohnerversammlung in Crossen stattfinden kann, die sonst traditionell im November oder Dezember im Kalender der Elstertal-Gemeinde steht.

Eigene Verkaufsstände könnten den Bedarf von Gemeinde und Vereinen decken Den Blick voraus auf pandemiefreie Zeiten, in denen Veranstaltungen wieder uneingeschränkt stattfinden können, richtete indes ein Antrag der Fraktion 24, der zum Gemeinderat diskutiert wurde. Darin wird angeregt, dass sich die Gemeinde Crossen für Weihnachtsmarkt, Bauernmarkt und andere Veranstaltungen, die über das Jahr begangen werden, eigene Verkaufsstände anschaffen sollte. „Crossen könnte es sich momentan leisten, drei bis vier solcher Stände zu kaufen“, erklärte für die Fraktion 24 Gemeinderat Wilfried Hebestreit (Bürger für Crossen). So lasse sich nicht nur problemlos der eigene Bedarf, sondern auch der der Vereine abdecken. „Eventuell könnte man mit den Ständen sogar anderen Gemeinden aushelfen und so noch ein paar Euro in die Kasse holen“, argumentierte Wilfried Hebestreit. Die Reaktion der anderen Gemeinderäte auf diesen Vorschlag war eher zurückhaltend. „Ich sehe dafür derzeit eigentlich keine Notwendigkeit“, meinte beispielsweise Julius Stummhöfer (Linke). Denn es sei momentan überhaupt nicht absehbar, wann die nächste Veranstaltung regulär stattfinden könne. Zudem stelle sich die Frage, wo die Stände gelagert werden sollen, wenn sie nicht gebraucht werden. Gemeinderat Dieter Seyfarth (FFW) schlug schließlich vor, die Diskussion zum Thema zunächst in den dafür zuständigen Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Tourismus zu verweisen, bevor der Gemeinderat final über den Antrag abstimmt. Mit 10 Ja- und einer Nein-Stimme wurde dieser Vorschlag mehrheitlich angenommen.