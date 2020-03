Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brücken für Geisenhain und Wolfersdorf

Die Autofahrer zwischen Tröbnitz und Neustadt/Orla müssen sich in den kommenden Wochen und Monaten auf Einschränkungen einstellen. Grund sind der Neubau der Schüsselbachbrücke in Trockenborn-Wolfersdorf, unterhalb des Hotels am Kellerberg, und der Rotehofbachbrücke in Geisenhain.

Verkehr wird an Baustellen in Geisenhain und Wolfersdorf vorbei geleitet

Los geht es am kommenden Montag an der Brücke in Geisenhain. Zunächst wird eine Umfahrung gebaut, die während des Brückenbaus den Verkehr per Ampel regeln soll. Da sich in unmittelbarer Nähe die Abzweigung Richtung Kahla befindet, muss dort ebenfalls eine Ampel aufgestellt werden. „Deshalb kann es an dieser neu zu bauenden Brücke zu etwas längeren Wartezeiten kommen, vor allem im Berufsverkehr“, sagte Thomas Plötner vom Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Bis 15. Dezember 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr und dem Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thüringer Holzland, kurz ZWA, mit Sitz in Hermsdorf. Das Landesamt erneuert die Brücke und zwei anliegende Stützwände. Die Auftragssumme beläuft sich auf 1,03 Millionen Euro. Der ZWA erneuert für 189.000 Euro die Trinkwasserleitung.

Nicht so umfangreich und auch bei weitem nicht so teuer ist dagegen der Neubau der Schüsselbachbrücke in Wolfersdorf. Auch hier handelt es ich um eine Gemeinschaftsbaumaßnahme zwischen dem Landesamt für Bau und Verkehr und der Thüringer Energienetze GmbH, kurz TEN. Als Auftragnehmer wurde die Firma Strabag vertragliche gebunden.

Baubeginn in Trockenborn-Wolfersdorf ist am 30. März. Auch hier wird zunächst eine einspurige Umfahrung der Brücke eingerichtet, die per Ampel geregelt wird. Voraussichtliches Bauende ist der 30. September. Des Landesamt für Bau und Verkehr investiert 534.000 Euro, die TEN etwa 13.000 Euro.

Frank Todt, seit 1995 Inhaber des Kellerberg-Hotels, begrüßt den Brückenbau. „Ich weiß von dem Projekt schon seit anderthalb Jahren. Durch die Umfahrung hält sich die Belastung für uns in Grenzen. Ich habe ein gutes Gefühl. Es gab bisher zwei Bauberatungen, an denen ich teilnehmen durfte. Damit bin ich immer im Bilde, was passiert“, sagte Todt.