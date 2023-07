„Brutkasten“ für junge Firmen in Hermsdorf eröffnet

Hermsdorf. Wie junge Firmen künftig vom neuen Gründungszentrum „Hightech Incubator“ in Hermsdorf profitieren sollen.

„Die Kapillaren sind das Herzstück unseres Generators“, erklärt Robert Hoffmann vom Start-up Poxos die Funktion der dünnen Keramik-Röhrchen, die als Module in einem Generator dafür sorgen, aus Luft reinen Sauerstoff zu gewinnen.

CDU-Landtagsabgeordneter Mario Voigt, Erster Beigeordneter des Landrats, Johann Waschnewski (CDU) und Staatssekretärin für Forschung, Innovation und Wirtschaftsförderung, Katja Böhler (SPD) ließen sich von Mitgründer Ralf Kriegel den Prototypen des Start-ups Poxos erklären. Foto: Luise Giggel

Interessierte Vertreter aus Politik und Wirtschaft betrachten den Prototyp, der nach Plan des jungen Unternehmens schon bald in Kläranlagen eingesetzt werden soll, um aus Eigenenergie reinen Sauerstoff zu gewinnen und nutzen zu können. Poxos ist eine Ausgründung aus dem Fraunhofer IKTS in Hermsdorf und nutzt für den Start seiner Produktion nicht nur die Keramik, die am Standort entsteht, sondern auch die Räumlichkeiten, die hier zur Verfügung stehen.

Damit dient das Start-up als perfektes Beispiel für das, was das neue Gründungszentrum des Tridelta Campus in Hermsdorf ausmacht. Als „Hightech Incubator“ will das Programm junge Unternehmen mit Know-How und Erfahrung unterstützen, um somit nicht zuletzt die Holzlandstadt als Standort für industrielle Keramik weiter zu stärken. Man könne vor Ort schon auf einen engen Verbund von Unternehmen und Forschung zurückgreifen, von deren Synergieeffekte auch Gründer profitieren können, sagt Ingolf Voigt, Vorstandsmitglied des Tridelta Campus und stellvertretender Institutsleiter am Fraunhofer IKTS zur Eröffnung des Hightech Incubators. Das Gründungszentrum soll künftig Aufgaben für Start-ups übernehmen, die einzelne Unternehmen allein schwerlich stemmen könnten. „Wir haben erst Gründer gesucht und dann unsere Angebote auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten“, berichtet er über die Entstehung des Programms.

Bürgermeister Benny Hofmann, Mitgründer Ralf Kriegel und Janina Kühn, Geschäftsstellenleiterin des Tridelta Campus, hissen das Banner für den Hightech Incubator. Foto: Luise Giggel

Beratung in vielen Aspekten durch Business Angels

So wird etwa Beratung in Sachen Marketing und PR, Fachkräftegewinnung, Finanzierung, Organisation und Kinderbetreuung für Mitarbeitende geboten. Diese soll über die sogenannten „Business Angels“ erfolgen: acht Menschen, die sich bereit erklärt haben, junge Unternehmen über den Hightech Incubator zu unterstützen. Dafür wird ein festes Zeitkonto pro Jahr reserviert, erklärt Janina Kühn, Geschäftsstellenleitung am Tridelta Campus. „Mir ist es wichtig, auch meine eigenen Werte als Unternehmer und Führungskraft weiterzugeben. Dazu gehören Bildung, Leistungsbereitschaft und auch persönliche Integrität“, sagt Knuth Baumgärtel, CEO der Micro-Hybrid Electronic GmbH in Hermsdorf und neuer Business Angel im Gründungszentrum Hightech Incubator.

Das derzeit noch Vier-Personen-Unternehmen Poxos will die Beratungen und Netzwerke im Gründungsprogramm etwa für die anstehende Fachkräftegewinnung nutzen. „Wir brauchen demnächst schnell Leute für Administration, Montage und Vertrieb“, sagt Mitgründer Friedbert Maul. In Hermsdorf und am Tridelta Campus könne man etwa von umliegenden Universitäten profitieren. Man benötige für die Produktionsprozesse Fachkräfte, die sich mit der empfindlichen Keramik auskennen und das sei in Hermsdorf gegeben, ergänzt Mitgründer Ralf Kriegel. Auch die Fläche, die man derzeit für die Erstellung des ersten und zweiten Prototypen nutze, sei ein großer Gewinn gewesen. „Das ist das perfekte Umfeld um zu wachsen“, sagt Friedbert Maul. Auf solches Feedback und erst einmal viele Anfragen von Start-ups nach dem neuen Programm, hofft nun der Tridelta Campus nach der feierlichen Eröffnung am Dienstag.