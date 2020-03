Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buch erzählt über das Leben 1857 in Hainspitz und Rauschwitz

Anlässlich seiner 50-jährigen Amtsjubelfeier im Jahr 1857 widmete der damalige Pfarrer von Hainspitz und Rauschwitz, Johann Christoph Pöschmann, seinen Söhnen eine Biographie. Sie erschien in kleinster Auflage im Selbstverlag in Eisenberg.

Ein Nachkomme hat dieses familien- und kulturgeschichtliche Werk jetzt an die Kirchgemeinde Hainspitz als Geschenk übergeben. Unter dem Titel „Gottes weise Führungen“ schreibt Johann Christoph Pöschmann auf 54 Seiten über das politische Geschehen, über seinen Lebensweg und die Ereignisse während seiner Amtszeit als Pfarrer in Hainspitz und Rauschwitz.

„Ob die darin enthaltenen Informationen bereits bekannt sind, das wird derzeit geprüft“, informiert Gemeindesekretär Heiko Kertscher. Aber auch überregional sei dieses gedruckte Werk historisch wertvoll. Denn Pfarrer Johann Christoph Pöschmann trat als junger Mann von 18 Jahren im Jahr 1799 eine Seereise nach Norwegen an. Auch darüber berichtet er in seiner Biographie ausführlich. Dieser Reisebericht weckte schon so manches Interesse und wurde 1975 überarbeitet und in Niedersachsen veröffentlicht.