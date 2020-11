In einem Gastbeitrag für das Magazin „Kommunal“, einer Zeitschrift für Bürgermeister, Kommunalpolitiker und Verwaltung, hieß es im Juni: „Erlebnis, Einkauf, Sport und Kultur – all das muss die Innenstadt im Kampf gegen den Online-Handel bieten.“ Geschrieben hatte das der Sprecher des Städte- und Gemeindebundes Niedersachsen, Thorsten Bullerdiek. An der Wortwahl merkt man schon, das Ganze ist ernst. Die Innenstädte befinden sich im Kampf ums Überleben. Wer sich den Leerstand in manch ostdeutscher Kleinstadt vor Augen führt, weiß, wovon die Rede ist.

Während es besonders Geschäfte in kleinen Gemeinden zunehmend schwer haben, den nötigen Umsatz zu generieren, eilt der Online-Handel von einem Rekord zum nächsten. Auch vor Corona war das schon so. Nun steht es zwar jedem Gewerbetreibenden offen, seine Produkte selbst auch im Netz anzubieten. Viele machen das bereits. Aber hier stellt sich die Frage, wie sichtbar das eigene Angebot im World Wide Web tatsächlich werden kann.

Doch was kann man tun gegen die befürchtete Verödung der Innenstädte? Der Gastbeitrag sieht die „vielleicht letzte Chance“ für Städte und Handel darin, die Innenstadt als Bühne zu gestalten mit den Darstellern: Handel, Kultur, Kunst, Gastronomie, Sport und allen, die dazu beitragen können und sich zeigen möchten. Eine Bühne des Lebens.