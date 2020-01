Dass Autofahrer sich häufiger an die Geschwindigkeitsvorgabe in Droschka halten, hofft die Stadt Bürgel. Dafür wird den Autofahrern ihre gefahrene Geschwindigkeit über eine Tafel am Straßenrand angezeigt. Dieser Fahrer ist vorschriftsmäßig unterwegs.

Droschka. Bürgel will die Geschwindigkeit in Droschka reduzieren. Deswegen hängt nun eine Anzeigentafel für Autofahrer dort.

Bürgel appelliert an der B7 ans Autofahrer-Gewissen

Ans Gewissen der Autofahrer appelliert die Stadt Bürgel in ihrem Ortsteil Droschka. Seit einigen Tagen hängt dort kurz hinterm Ortsteingang an einem Laternenmast ein sogenanntes Geschwindigkeits-Smiley. Halten sich Autofahrer an das innerörtliche Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde, wird die Geschwindigkeit in grün angezeigt – im Wechsel mit einem lächelnden Gesicht, einem sogenannten Smiley. Hält sich ein Autofahrer nicht ans Tempolimit, färbt sich die Anzeige rot und zeigt ein trauriges Gesicht. „Wir haben in einer Testphase im Februar 2019 gemerkt, dass das Gerät etwas bringt“, sagt Bürgels Bürgermeister Johann Waschnewski.

Droschkas Ortsteilrat habe immer wieder vorgebracht, dass viele Fahrzeuge auf der Bundesstraße B7 durch den Ort zu schnell unterwegs seien, was Lärm und Gefahr mit sich bringt. „Wir hoffen auf eine gewisse Reduzierung“, so der Bürgermeister. Testphase in Droschka hat geholfen In der Testphase hat man auch die Belastung gemessen: 140.000 Fahrzeuge seien insgesamt vom 30. Januar bis 27. Februar 2019 aus Richtung Eisenberg kommend gemessen worden – im Schnitt seien das immerhin 5000 Fahrzeuge pro Tag in nur eine Richtung. Unter der Woche dürfte das Aufkommen höher sein. Die Kreisstraßenmeisterei habe das Gerät für Testzwecke ausgeliehen. Mit 1000 Euro Förderung vom Land Thüringen musste die Stadt noch etwa 1500 Euro aus eigenen Mitteln für das Gerät aufbringen. Dankbar ist man, dass das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr in Gera dafür Sorge getragen hat, dass die nahe gelegene Abfahrt nach Silberthal und Hetzdorf bereits mit einem Tempolimit 70 belegt wurde. „Das nimmt Geschwindigkeit in der Ortseinfahrt heraus“, so Waschnewski. Man sei sich bewusst, dass die große Straßenbreite und die sehr gerade Einfahrt in den Ort nicht dazu animiere, sonderlich langsam zu fahren. Also hat man sich entschlossen, in Droschka einen weiteren Baustein zur Geschwindigkeitsreduzierung zu nutzen und dem Autofahrer Fehl- oder Wohlverhalten mittels farbigen Symbolen unter die Nase zu reiben.