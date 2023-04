Bürgel: Gebührenverzeichnis angepasst

Bürgel. Anlage zur Sondernutzungsgebührensatzung und dazugehöriger Bußgeldkatalog geändert

Die Änderung der Anlage eins zur Sondernutzungsgebührensatzung ist in der jüngsten Sitzung des Bürgeler Stadtrates einstimmig von den anwesenden Ratsmitgliedern beschlossen worden. Mit dem Tag der Bekanntmachung tritt das neue Gebührenverzeichnis in Kraft, heißt es zudem.

Die Anlage umfasst die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Bürgel. Diese werde nun erstmals nach elf Jahren geändert, sagt Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU). Es gehe etwa um das Aufhängen von Plakaten, das Aufstellen von Bänken und Tischen vor einem Restaurant oder die klassische Baustelleneinrichtung. Nach nunmehr elf Jahren seien beispielsweise Kosten gestiegen, was Änderungen nötig mache. „Auch Formulierungen wurden angepasst“, erklärt der Bürgermeister. Zudem wurde eine Gebührenerhöhung in einigen Gebührengruppen als Haushaltskonsolidierungsmaßnahme vorgenommen. „Im Weiteren wurden Ergänzungen verschiedener Sondernutzungen, welche bisher im Verzeichnis nicht versehen waren, hinzugefügt“, so unter anderem die Erläuterung zum Beschluss.

Zudem wurde von den Ratsmitgliedern die Änderung des Bußgeldkataloges zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Sondernutzungssatzung mit einer Stimmenenthaltung beschlossen. Bei dem Bußgeldkatalog handele es sich um eine Richtlinie, die Verwaltung könne auch davon abweichen, informierte Johann Waschnewski. Entsprechende Verstöße bei einer Nutzung des öffentlichen Raumes ohne Genehmigung, seien demnach als Einzelfall zu prüfen.

Die Ortssatzungen der Stadt Bürgel sind online unter www.stadt-buergel.de/verwaltung/ortsrecht/ einsehbar.