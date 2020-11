Eine Andacht und ein Gebet für den Frieden prägten am Sonntagvormittag das Gedenken zum Volkstrauertag in Bürgel. Pfarrer Eckhard Waschnewski begrüßte auf dem Friedhof Bürger der Stadt, den Bürgermeister sowie Vertreter des Stadtrates und der Freiwilligen Feuerwehr. Die Zeremonie war aufgrund der Corona-Pandemie ins Freie verlegt worden.

Der Pfarrer hob hervor, dass Krieg und Gewalt heute oft weit entfernt erschienen, den Menschen aber durch die Medien oft auch nah gebracht würden. „Die Schicksale berühren uns, machen uns betroffen. Auch, weil auch unser Volk Schuld auf sich geladen hat“, erinnerte Waschnewski unter anderem an die Verbrechen am Jüdischen Volk, das Leid von Vertriebenen oder auch von Widerstandskämpfern zu Zeiten des nationalsozialistischen Regimes.

Einen Maßstab zum Handeln finden

Auf dem Friedhof von Bürgel ruhen Opfer des Todesmarsches vom KZ Buchenwald im Jahr 1945. Foto: Martin Schöne

Man sei daher zusammengekommen, um für den Frieden in der Welt zu beten, führte er aus und zitierte aus dem Evangelium nach Lukas: „Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut es ihnen auch! Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.“ Daraufhin vermittelte der Pfarrer drei Aspekte des Gedenkens, die den Begriff ausmachten. Zuvorderst stehe die Aufgabe, sich selbst zu erinnern. Nicht ideologisiert, sondern anhand der Erfahrungen der eigenen Familien oder auch an den Stätten des Leidens, Mordens und der Schuld der Vergangenheit. Aus diesem Ansatz des „Sich-erinnern-Wollens“ ergebe sich als Zweites fast von selbst eine Analyse der Gegenwart und der Versuch sich im Jetzt zu orientieren. Und zuletzt: „Wer sich orientiert, sucht für sich einen Maßstab zum Handeln. Eine eigene Position.“ Es sei besonders für Jüngere nicht einfach, in der heutigen Zeit eine Grundhaltung der Mitmenschlichkeit und des Mitgefühls zu entwickeln.

Vergangene und aktuelle Konflikte

Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) dankte im Anschluss dem Pfarrer und den Anwesenden für das gemeinsame Gedenken. Er betonte, in diesem Jahr wolle man in Bürgel auch an das Kriegsende vor 75 Jahren erinnern. Darin schloss er den Todesmarsch ein, bei dem im April 1945 Menschen vom Konzentrationslager Buchenwald durch Bürgel getrieben worden waren. Viele wurden auf dem Weg von den Wachen ermordet. Der Bürgermeister widmete auch aktuellen Konflikten einige Worte, etwa den Gefechten in der Region Bergkarabach oder der gewaltsamen Unterdrückung der Opposition in Belarus. Es sei daher von Bedeutung, an diesem Tag auch in Bürgel ein Zeichen für den Frieden zu setzen.