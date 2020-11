Bürgel: Keramik-Museum erinnert an Kristian Körting

Auch wenn das Keramik-Museum in Bürgel wegen der Corona-Maßnahmen noch bis 30. November geschlossen bleiben muss, nutzt das Haus seine Online-Kanäle, um des verstorbenen Künstlers Kristian Körting zu gedenken. „Unser #ObjektdesMonats des Monats November ist aus traurigem Anlass die Keramik-Orgel in unserem Museum. Ihr Schöpfer Kristian Körting ist am 29. Oktober im Alter von 71 Jahren verstorben. Seiner Familie und seinen Freunden gilt unser tiefes Mitgefühl“, heißt es auf der Facebook-Seite des Keramik-Museums. Im vergangenen Jahr war dessen facettenreiches Werk in dem Museum gezeigt worden. Dieses besteche nicht nur durch wohlproportionierte Formen und Experimentierlust bei der Glasurentwicklung, sondern auch durch Witz und Spielfreude. Mit der vor vierzig Jahren von ihm geschaffenen Keramikorgel verbinden sich für die Verantwortlichen viele beeindruckende und agile Konzerte Kristian Körtings, heißt es. Eine enge Verbindung bestehe zudem auch zum Dornburger Museum. Die Eltern Heiner-Hans und Gerda Körting hätten 1949 die ehemalige Töpferwerkstatt des Staatlichen Bauhauses im Marstall der Dornburger Schlösser von Otto Lindig übernommen. Hier verbrachte Kristian Körting demnach einige Jahre seiner Kindheit und durchlief Teile seiner Lehre in der Töpferwerkstatt des Vaters.