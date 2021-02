Bürgel: Mit frischen Ideen gute Laune im Pflegeheim bewahren

In der Senioren-Wohnanlage Köber in Bürgel lässt sich das Pflege-Team trotz Corona-Einschränkungen und Schnee-Chaos nicht die Laune verderben. Es sei wichtig, trotz der äußerst schwierigen Bedingungen immer wieder bei den Bewohnern und Mitarbeitern für ein Lächeln zu sorgen, hält Inhaberin Henrike Köber fest. Da werden auch mal Blumen in den Schnee gemalt, eine Schneeballschlacht angezettelt oder eine Mitarbeiterin kommt mit dem Pferd zur Einrichtung.