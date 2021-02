Bürgel mobilisiert wegen des Schnees alle Kräfte

In Bürgel half die Freiwillige Feuerwehr dabei, die Schneemassen in den Griff zu bekommen. "So viel Schnee auf einmal, wie seit 10 Jahren nicht mehr", hieß es vom Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) am Montag.

Bürgel. "Zum Glück waren die Mitarbeiter des Bauhofs vollständig anwesend", sagte am Montagnachmittag der Bürgermeister der Stadt Bürgel, Johann Waschnewski (CDU). Denn längst nicht alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten es an diesem schneereichen Februartag zur Arbeit geschafft. "So viel Schnee auf einmal, wie seit zehn Jahren nicht mehr", beschrieb Waschnewski die Dimension der Aufgabe, vor der die Bürgeler an diesem Morgen standen.

Die Witterung mit Schneeverwehungen von allen viel abverlangt. In der Stadt seien alle Kräfte mobilisiert worden. Der Bauhof ist noch am Nachmittag im vollen Einsatz. Der öffentliche Winterdienst werde entsprechend der Rangfolge der Verkehrssicherheit und Erfordernis der Gefahrenabwehr durchgeführt. "Wir danken der Agrargenossenschaft und einigen Gewerbetreibenden, die uns beim Winterdienst tatkräftig unterstützen. Ebenso vielen Dank allen Bürgern, die Ihrer Schneeräumungspflicht nachkommen", vergaß der Bürgermeister nicht, die vielen Helfer zu würdigen.

Die Stützpunktfeuerwehr Bürgel sei in Bereitschaft versetzt worden, um die Erreichbarkeit aller Löschwasserentnahmestellen zu gewährleisten und im Bedarfsfall die Rettungsdienste - etwa Krankenwagen - auf ihrem Weg zum Einsatzort zu unterstützen. Waschnewski lobte das ehrenamtliches Engagement!

Es sei trotz breiter Unterstützung nicht möglich, überall gleichzeitig am Werk zu sein. Die im öffentlichen Raum aufgetürmten Schneemassen könnten zudem erst abtransportiert werden, wenn sich die Lage entspannt und Kapazitäten frei werden. Er ruft daher die Bürger dazu auf, wenn möglich, zuhause zu bleiben und nur mit dem Wagen zu fahren, wenn es unbedingt notwendig ist. Besondere Vorsicht gelte es auch auf den Gehwegen zu zeigen. "Beobachten Sie die Schneelasten auf ihren Dächern. In den nächsten Tagen sind zweistellige Minusgrade vorhergesagt. Wenn Sie in eine Notsituation geraten, in der Leib und Leben gefährdet sind, wählen Sie den Notruf", hält der Bürgermeister der Töpferstadt fest.