Der Bürgermeister von Bürgel, Johann Waschnewski, sagt nach dem ersten Coronavirus-Fall im Saale-Holzland-Kreis den für Samstag geplanten Neujahrsempfang in der Töpferstadt vorsorglich ab.

Bürgel. Vorsorgemaßnahme nach erstem Corona-Fall im Saale-Holzland. Töpfereien in der Töpferstadt am Wochenende aber offen.

Bürgel sagt Jahresempfang ab

Den für Samstag, 14. März, geplanten Jahresempfang in Bürgel hat Bürgermeister Johann Waschnewski (CDU) am Mittwochvormittag abgesagt. „Vorsorglich, aufgrund der unvorhersehbaren Ausbreitung des Corona-Virus und der aktuellen Entwicklung mit einem bestätigten Fall im Saale-Holzland-Kreis“, erklärt Waschnewski dazu. Er bittet um Verständnis, „die Teilnehmer des Empfangs keinen unnötigen Risiken aussetzen zu wollen, auch wenn die Gefahr einer Ansteckung im Landkreis derzeit noch äußerst gering ist“. Wie unsere Zeitung aus verschiedenen Quellen erfahren hat, soll der betroffene Patient im Süden des Landkreises beheimatet sein.

Zum Tag der offenen Töpferei laden Töpferwerkstätten und das Keramik-Museum in Bürgel am Wochenende ein. Foto: Angelika Munteanu

Vortrag im Keramik-Museum

Der für das Wochenende thüringenweit geplante Tag der offenen Töpfereien wird in der Töpferstadt Bürgel jedoch stattfinden, hat Konrad Kessel vom Keramik-Museum Bürgel am Mittwoch mitgeteilt. Töpferwerkstätten werden am Samstag und Sonntag zur Besichtigung geöffnet sein.

Der Förderkreis des Museums lädt am Samstag um 14 Uhr zu einem Vortrag und zur Präsentation des Buches ,,Gerhard Marcks – Formmeister der Keramik‘‘ mit der Kulturwissenschaftlerin Anne Feuchter-Schawelka aus Weimar ein. Den geplanten öffentlichen Raku-Brand im Hinterhof des Museums sagt die Museumsleitung vorerst ab wegen „der instabilen Wettersituation“. Einen neuen Termin soll es geben.

Gesundheit der Bürger geht vor

Der Bürgeler Bürgermeister weist darauf hin, dass alle Veranstaltungen im Gebiet der erfüllenden Gemeinde Bürgel mit voraussichtlich mehr als 50 Teilnehmern der Stadtverwaltung Bürgel anzuzeigen sind. Gegebenenfalls können etwa nach Anordnung oder Empfehlung der Gesundheitsämter Veranstaltungen auch untersagt werden. „Bedauerlicherweise müssen wir uns darauf einstellen, dass es durch Corona zu weiteren Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens kommen kann, um eine Verbreitung der Viruskrankheit einzudämmen“, sagt Waschnewski und erklärt: „Bei aller Verhältnismäßigkeit geht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger vor.“