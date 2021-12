Bürgel: Streit um Rechnung eskaliert – Handwerker freigesprochen

Stadtroda/Bürgel. Aus dem Gerichtssaal: Mann war beschuldigt, einen Kunden in Bürgel angefahren zu haben. Abweichende Aussagen zum Tathergang

Am Amtsgericht Stadtroda ist am Dienstag ein Handwerker aus Bürgel vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freigesprochen worden. Dem voraus ging eine teils schwierige Beweisaufnahme mit Ordnungsrufen des Richters und voneinander abweichenden Zeugenaussagen. Hintergrund der Verhandlung war ein Vorfall von Anfang Dezember 2020. Der 45-jährige Handwerker war angeklagt, in Folge eines Streits mit einem Kunden, diesen vor dessen Wohnanschrift in Bürgel mit dem Auto angefahren zu haben.

Der Vorfall hatte eine längere Vorgeschichte. Demnach hatte ein Mitarbeiter des Handwerksbetriebs im November einen vereinbarten Termin beim Kunden versäumt. Wütend über die unnütze Wartezeit hatte der Kunde – er ist Mieter des Hauses – sich beim Chef beschwert.

Ein neuer Termin wurde vereinbart, aber der Kunde zeigte sich gegenüber Richter Roger Daum überzeugt, der Handwerker habe ihm zugesichert, im Ausgleich für die vorangegangenen Probleme für die Maßnahmen keine Rechnung stellen zu wollen. Der Angeklagte stellte es anders dar: Er habe als Entgegenkommen lediglich für einen Teil der Dienstleistungen eine Kostenreduzierung versprochen.

Der neue Termin war am 7. Dezember 2020, also exakt ein Jahr vor der Gerichtsverhandlung. Tags darauf wollte der Handwerker die Rechnung über etwa 100 Euro in den Briefkasten des Mieters werfen. Dabei sei der Beschuldigte vor dem Grundstück auf den Mann getroffen. Im Gericht sagte dieser, er habe „laut und deutlich“ dem Handwerker gesagt, dass er die Rechnung nicht bezahlen werde. Der Beschuldigte schilderte dagegen ein aggressives Auftreten des Mannes, das ihm Angst gemacht habe.

Abweichende Aussagen zum Tathergang

Der Handwerker wurde laut Anklageschrift beschuldigt, daraufhin in seinen Wagen gestiegen zu sein und beim Davonfahren den Mann am rechten Bein angefahren zu haben. Hier wichen die Aussagen teils deutlich voneinander ab. Der Kunde sagte, er habe sich vor das Fahrzeug gestellt und auf den Handwerker eingeredet und dann sei dieser gegen ihn gefahren, woraufhin er zur Seite gestürzt sei. Die Folge: eine Prellung am rechten Bein.

Der Handwerker gab an, nicht sagen zu können, ob es zu einer Berührung gekommen sei, dafür habe der Mann beim Vorbeifahren die Tür seines Autos aufgerissen. Eine Zeugin – die Lebensgefährtin des Mieters hatte unmittelbar neben dem Ort des Geschehens in einem Auto gewartet – bestätigte zwar grundsätzlich die Darstellung des Partners, allerdings deckten sich die Ausführungen nicht vollständig mit den seinen. Die Vielzahl unterschiedlicher Darstellungen veranlasste den Staatsanwalt, wegen des Grundsatzes „Im Zweifel für den Angeklagten“, einen Freispruch zu beantragen. Der Richter folgte dem Vorschlag – zum Missfallen der Zeugen. Der Mann war im Laufe der Verhandlung zweimal zur Ordnung gerufen worden, weil er den Prozessverlauf gestört hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.