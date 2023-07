Bürgel: Töpfern für Kinder mit Krebs

Bürgel/Jena. Vom Töpfern mit Kindern in Bürgel, einer Spende und der Arbeit eines Vereins in Jena

Katrin Mohrholz öffnet Türen, geht durch helle und farbenfrohe Räume. Mal macht sie hier auf etwas aufmerksam, mal deutet sie dorthin und erklärt, was Eltern und krebskranke Kinder im Haus alles so erwartet. Es gibt eine Küche, einen Bewegungsraum, um Sport zu machen oder einen Kreativraum, um sich künstlerisch auszutoben. Die Eltern haben einen Schlüssel und können das Haus jederzeit nutzen, lässt sie wissen. Katrin Mohrholz ist Geschäftsführerin und ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Vereins Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena, der 1990 gegründet wurde. Das Haus erkunden neben ihr Melissa Loche und Mara Künzel vom Jugendzentrum Bürgel sowie Falk Wächter vom Vorstand des Töpfermarktvereins in Bürgel. Durch das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen konnten im Rahmen der Aktion Kindertöpfern sowie durch die Mithilfe beim Kassieren auf dem Parkplatz am Töpfermarktwochenende insgesamt 1000 Euro gesammelt werden. Das Geld geht nun an den Jenaer Verein, der krebskranke Kinder und deren Angehörige während der Therapie begleitet.

„Es war Wahnsinn, wie kreativ die Kinder waren“

Erstmalig in diesem Jahr gab es am Töpfermarkt-Wochenende das Kindertöpfern, das vom Jugendzentrum in Kooperation mit dem Töpfermarktverein organisiert wurde. Foto: Melissa Loche

Falk Wächter, der neben seiner Rolle als Vorstandsmitglied auch Geschäftsführer der Töpferei Echtbürgel ist, habe Ton, Material und Zelt zur Verfügung gestellt, erklärt Melissa Loche, Vorsitzende vom Jugendzentrum Bürgel. So habe man keine Ausgaben gehabt und mit zahlreichen Kindern und Jugendlichen von früh bis spät am Stand des Jugendzentrums getöpfert. „Es war Wahnsinn, wie kreativ die Kinder waren“, erinnert sie an die Aktion. Von 10 bis 18 Uhr sei es an beiden Markttagen immer voll gewesen. Vorher sei oft unklar, ob eine Aktion auch funktioniert und gut angenommen wird, sagt sie froh, über den großen Andrang. Es sollte selbstverständlich sein, dass gespendet werde, findet Melissa Loche. Die Arbeit des Jenaer Vereins sei wichtig und müsse unterstützt werden.

Arbeit über Spenden finanziert

Die Arbeit des Vereins werde über Spenden finanziert, deshalb sei Unterstützung so wichtig, sagt auch Katrin Mohrholz. „Wir sind psychosoziale Begleiter“, erklärt die Geschäftsführerin, die zudem ehrenamtliches Vorstandsmitglied ist. Der Verein kümmere sich um die Geschwister, Eltern, schaue danach, ob der Aufenthalt auf Station gut läuft und vieles mehr. Zwar könne vieles ehrenamtlich gestemmt werden, doch als Begleiter über die Zeit der Therapie brauche es feste Sozialpädagogen. Im Jahr seien es circa 35 Familien, die auf der Kinderkrebsstation im Uniklinikum behandelt und die in je nach Bedarf in dieser Zeit von dem Verein betreut werden. Je älter ein Kind sei, desto mehr seien die Konsequenzen der Erkrankung bewusst, sagt sie. Dennoch überwiege meist das Urvertrauen in die Ärzte, dass geholfen werden könne. Die meisten Kinder würden wieder gesund werden, erklärt Katrin Mohrholz zudem. In einem der Zimmer im Haus „EkkStein“, in dem die Beratungs- und Betreuungsstelle seit Juli 2018 ihren Sitz hat, sind dennoch die Äste und Zweige eines großen Baumes mit zahlreichen Fotos derer Kinder, die es nicht geschafft haben, zu sehen.

Ein absoluter Kraftquell

„Wir haben klein angefangen“, sagt sie. 1990 war die Vereinsgründung, 1992 habe man zunächst zwei Angestellte gehabt, heute sind es zehn feste Mitarbeiter. Ein sechsköpfiger Vorstand und vier Ehrenamtliche im Haus, die unter anderem im Bereich IT oder im Garten unterstützen, kommen hinzu. Sie selbst sei seit 1995 dabei. Erst kürzlich habe man ein großes Familientreffen gehabt, so die Geschäftsführerin. Viele der einst krebskranken Kinder, die man während der Behandlung in Jena begleitet habe, seien mittlerweile Erwachsene und würden mit den eigenen Kindern vorbeikommen. Ein solches Treffen mit den Familien sei für sie ein absoluter Kraftquell.

Auch in Zukunft plane man weitere Aktionen, erklärt Melissa Loche. Und auch zum Töpfermarkt in Bürgel wolle das Jugendzentrum im nächsten Jahr wieder Spenden sammeln. „Toll, dass man als Jugendzentrum, das hart erarbeitete Geld dann weitergibt“, so Katrin Mohrholz über die Aktion.