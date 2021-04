Bürgeler Bürgermeister-Kandidat: „Wollen Bau einer Arztpraxis zeitnah ermöglichen“

Johann Waschnewski (CDU) will am 25. April 2021 erneut Bürgermeister von Bürgel werden.

Johann Waschnewski will am Sonntag erneut zum Bürgermeister von Bürgel gewählt werden. Was sind seine Pläne?

Am 25. April sind die Wahlberechtigten in Bürgel aufgerufen, ihre Stimme zur Bürgermeisterwahl abzugeben. Es gibt einen zugelassenen Wahlvorschlag: jenen für Amtsinhaber Johann Waschnewski von der CDU. Waschnewski hat uns einige Fragen zu seiner erneuten Kandidatur beantwortet.

Warum wollen Sie erneut Bürgermeister von Bürgel werden?

Ich möchte weiterhin als Bürgermeister den Bürgerinnen und Bürgern dienen. Mich motiviert, dass viele Vorhaben erfolgreich gelungen sind. Trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen wurden die Infrastruktur und der Brandschutz verbessert. Besonders freut mich, dass wir den Kindergarten erweitern konnten und die neue Schule gebaut wurde. Ich will mich den kommenden Aufgaben stellen und für den Erhalt unseres Grundzentrums einsetzen, weil Bürgel eine lebens- und liebenswerte Stadt ist.

Welche Vorhaben müssen unbedingt umgesetzt oder fortgesetzt werden?

Der Breitbandausbau für schnelles Internet und die Altbausanierung der Schule sind wichtige Vorhaben, die sich in der Umsetzung befinden. Der anstehende Brückenneubau in Silbertal ist beispielgebend für die weitere Sanierung der Verkehrswege. Künftig gilt es, die Förder- und Investitionsmittel verstärkt zu nutzen, sowohl für den Marktplatz oder die Sportstätte, als auch für kulturelle und soziale Einrichtungen. Bedarf gibt es bei der Schaffung von Wohnraum und Verpachtung des Schützenhauses.

Was wollen Sie als Erstes anpacken, falls Sie gewinnen?

Demnächst steht ein Termin zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (E-Akte) an. Der digitale Bürgerservice soll ausgebaut werden, aber selbstverständlich unsere Stadtverwaltung bürgernah im Rathaus erreichbar bleiben. Wie im Stadtrat beschlossen, wollen wir den Bau einer Arztpraxis zeitnah ermöglichen. Der Töpferrundweg ist in Abstimmung mit dem Tourismusverband. Bei der Sanierung kommunaler Gebäude in Bürgel und den Ortsteilen soll es weiter vorangehen, um einige Themen zu nennen.

Wie schätzen Sie Ihre Akzeptanz in der Stadt ein?

Ich denke, dass mich die Bürgerinnen und Bürger so akzeptieren, wie ich sie auch akzeptiere und respektiere. Gegenseitige Wertschätzung zeichnet hier das Zusammenleben aus. Mir ist bewusst, dass wir nur gemeinsam die Zukunft unserer Gemeinde gestalten können. Deshalb kommt es mir auf das Miteinander und die Zusammenarbeit mit den Bürgern, Gewerbetreibenden und Vereinen an. Zudem sind mir der Zusammenhalt der Generationen und die Förderung des Ehrenamtes wichtig.

Inwiefern planen Sie, 2024 als Kandidat zur Landratswahl im SHK anzutreten?

Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Bürgermeisterwahl und befasse mich derzeit nicht mit Wahlen im Jahr 2024. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass vieles nicht planbar ist. In drei Jahren kann viel passieren, aber hoffentlich normalisiert sich das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben trotz Corona bald wieder. Mein Ziel ist es, vor Ort eine gute Arbeit zu machen, mich um die Bürgeranliegen bestmöglich zu kümmern und weiter für eine zukunftsorientierte Entwicklung einzusetzen.

Der Kandidat

Johann Waschnewski (CDU)

geboren am 16. Mai 1986 in Weimar

ledig, keine Kinder

Magisterabschluss in Politikwissenschaft, Interkultureller Wirtschaftskommunikation sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte

seit 2015 hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Bürgel, seit 2018 Erster Beigeordneter im Kreistag Saale-Holzland