Bürgeler Mini-Töpfermarkt im Juni noch ungewiss

Bürgel. Eine Ausrichtung des abgespeckten Töpfermarktes rund um Bürgeler Keramikmuseum und Stadtkirche hängt von der Corona-Entwicklung ab.

Dass der Bürgeler Töpfermarkt in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden wird, darauf hatte diese Zeitung bereits im April hingewiesen. Man feile aber weiter an einer Idee, um am Töpfermarkt-Wochenende im Juni trotzdem etwas für Keramik-Liebhaber in Bürgel auf die Beine zu stellen, hieß es damals etwa von Falk Wächter, Geschäftsführer der Töpferei Echtbürgel. Was ist daraus geworden?

Auf seiner Internetseite erinnert der Verein Bürgeler Töpfermarkt daran, dass aufgrund der Corona-Pandemie, der Verordnungen, der weiterhin unsicheren Infektionslage und der Regelungen der Bundesnotbremse eine behördliche Genehmigung des traditionellen Bürgeler Töpfermarktes vom 18. bis 20. Juni 2021 in der gewohnten Größe nicht realistisch sei.

Je nach Corona-Lage im Juni soll aber in Zusammenarbeit mit dem Keramikmuseum und den Bürgeler Töpfereien versucht werden, einen kleineren Markt mit einer kleineren Anzahl an Töpfern zu organisieren. „Dafür sollen die Bürgeler Keramiker und das Keramikmuseum ihre Türen öffnen und noch weitere Töpfer um die Stadtkirche und das Keramikmuseum ihre Erzeugnisse anbieten“, heißt es zu den Gedankenspielen. Die Ungewissheit bleibt aber vorerst bestehen, denn dafür müssen zunächst Museum, Geschäfte und Werkstätten überhaupt wieder öffnen dürfen.