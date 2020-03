Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgeler Narren brauchen Platz

Der Bürgeler Faschingsclub ist mit dem Verlauf der jüngst abgelaufenen Saison überaus zufrieden. Gut 2500 Gäste seien zu den acht Veranstaltungen gekommen. „Auch der Seniorenfasching war deutlich besser besucht als im vergangenen Jahr“, sagt der zweite Vorsitzende und Sitzungspräsident Sebastian Bergner in der Rückschau. Man hatte also quasi „immer volles Haus“. Was an Einnahmen durch Eintrittskarten herauskommt, wird letztlich immer ins Programm gesteckt. Die Funkengarden hätten zur Deckung der Kosten für neue Kostüme vor der Saison auch in Bürgel und Eisenberg Klinken geputzt und gesammelt – Dank gebühre den Spendern.

Damit das weitergeht, muss der Bürgeler Faschingsclub (BFC e.V.) immer wieder aufs Neue seine Gemeinnützigkeit nachweisen. „Da reicht es nicht, dass wir keinen Überschuss erwirtschaften. Wir müssen auch Veranstaltungen jenseits des Faschings fürs Gemeinwohl organisieren“, erläutert der erste Vorsitzende Steffen Geier. Hinzu kommen zahlreiche Anmeldungen für Veranstaltungen: „Und zwar jede einzelne“, so Geier. Da reiche es nicht, Faschingsfeiern als Block anzumelden. Stattdessen muss der Gemeinde die „öffentliche Vergnügung“ schriftlich gemeldet werden. Auch der Kreis will informiert sein. Bürgeler spüren die Lasten der Veranstaltungsbürokratie Um den Schützenplatz für allerlei Aufbauten wie das Vorzelt für Einlass und Garderobe nutzen zu können, muss eine verkehrsrechtliche Anordnung beantragt werden, damit der Schützenplatz für eine gewisse Zeit für Vorbereitungen bis hin zum Abbau gesperrt werden kann. „Früher hat das Bauamt der Stadt uns dafür Schilder gestellt“, so Bergner. Das sei inzwischen nicht mehr zulässig, also müsse man Schilder kostenpflichtig leihen. „Das kostet dann schon mal 75 Euro pro Schild und Woche.“ In der Töpferstadt und den Ortsteilen Werbung aufzuhängen, kostet den Verein hingegen keine Gebühren. Auch die Stadt Eisenberg sei bei gemeinnützigen Vereinen sehr kulant. „Hermsdorf aber verlangt 65 Euro für ein Transparent, auch wenn es auf Privatgrund hängt.“ Davon unberührt bleiben Herstellungskosten. Etwa 60 Euro werden pro Stück fällig – 20 waren in diesem Jahr im Kreis verteilt. Und nicht zu vergessen: die Gema. Die Gesellschaft will detaillierte Lied-Listen von allen Veranstaltungen und verlangt Kosten im vierstelligen Bereich. Weil Lagerflächen fehlen, fliegt viel in den Müll Bei allen Hürden – das Programm kam an: „Wir schaffen es immer wieder, die Vorstellungen jüngerer und älterer Mitglieder unter einen Hut zu bringen“, sagt Bergner. Dass alle mit Spaß dabei sind, sehe man daran, dass Veranstaltungen außerhalb der Saison von allen Mitglieder-Generationen gut besucht seien. Ein wachsendes Problem für den BFC sind fehlende Lagerflächen. So habe man nach Abschluss der Saison einen 7,5-Kubikmeter-Container auch mit allerlei Deko füllen müssen, weil schlicht Lagerstätten fehlten. „Es hängen nun mal nicht nur Luftschlangen von der Decke beim Programm“, so Bergner. Daher ist sogar der Erwerb eines ausrangierten Schiffscontainers nicht ausgeschlossen. „Aber auch der müsste ja irgendwo stehen.“ Faschingstanz in Bürgel Weiberfasching am Rosenmontag in Bürgel