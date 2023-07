Bürgeler Schüler erleben, was handgemachte Musik ist

Benedikt Erb und Kai Gärtner sind im Projekt "aufmuggen" an der Gemeinschaftsschule in Bürgel aktiv.

Bürgel. Über ein Schulprojekt in Bürgel, bürokratische Hürden und die Bedeutung von Musik

„Ich lebe für Musik“, sagt Vivian Roßner. Mit Musik gehe es einem emotional besser, auch wenn man vielleicht gerade in einer schwierigen Zeit stecke. Die Schülerin aus dem diesjährigen Abschlussjahrgang der Thüringer Gemeinschaftsschule in Bürgel, hat ihr Zeugnis in der Tasche und war als Sängerin neben weiteren Schülerinnen und Schülern zwei Jahre lang Teil des Schulbandprojektes „aufmuggen“, finanziert über das Landesprogramm „Stärken-Unterstützen-Abholen“, welches den Hintergrund hat, Rückstände, entstanden durch die Pandemiejahre, wieder aufzuholen.

Projektidee durch beruflichen Umbruch geboren

Geboren sei das Projekt aus einem beruflichen Umbruch heraus, so die beiden Bandcoaches Benedikt Erb und Kai Gärtner. Bei Kai Gärtner sei es die Arbeit als Musiklehrer an der Schule gewesen, die damals wegfiel und auch Benedikt Erb habe vor einem beruflichen Wechsel gestanden und etwas Neues machen wollen. Über den Verein „Songkultur“ sei man schließlich auf das Landesprogramm aufmerksam geworden, sagen die beiden Musiker. Für sie selbst habe sich der Verwaltungsaufwand in Grenzen gehalten, es sei kein riesiger Antrag gewesen, der eigentlich aufwendige Part laufe im Hintergrund. Beide würden sich schon lange kennen, die Instrumente, der Raum zum Proben, alle Voraussetzungen seien im Grunde gegeben gewesen. Auch der stellvertretende Schulleiter Mike Schmidt sei super engagiert. „Ohne ihn würde das Projekt nicht stattfinden“, sagt Kai Gärtner.

Musikalische und soziale Entwicklung spürbar

Das Projekt im Schuljahr 2022/2023 sei eine Art Pilot, könnte theoretisch aber an jeder Schule sein. Was steckt dahinter? Insgesamt vier Schulstunden in der Woche sind die beiden Bandcoaches vor Ort, um mit den Kindern zu proben. So gibt es eine große „A Band“ für Schüler der 8. bis 10. Klasse, die sich immer dienstags trifft und eine kleine „B Band“ für Schüler der 3. bis 6. Klasse, die jeden Montag gemeinsam in der siebten und achten Unterrichtsstunde musiziert. Eine Schülerband habe es auch früher bereits gegeben, durch das Geld sei jedoch zusätzlich die kleine „B Band“ hinzugekommen und vor allem mehr Regelmäßigkeit und Zeit zum Proben als früher da. Die Idee sei es, dass von der kleinen Band Kinder eines Tages in die große überwechseln. „Durch die Finanzierung ist eine Regelmäßigkeit entstanden, dass merkt man in der Qualität“, meinen die zwei Bandcoaches. Sowohl musikalisch, als auch sozial sei mittlerweile eine Entwicklung bei den Schülerinnen und Schülern spürbar. „Es wäre wünschenswert, wenn es so etwas an mehreren Schulen geben würde“, finden die Musiker.

Überraschungskonzert auf dem Schulhof

Die wenigsten Kinder hätten Instrumente gelernt oder könnten Noten lesen, es sei ein langer Prozess gewesen, doch mittlerweile hätten sich alle musikalisch deutlich weiterentwickelt. „Es schweißt zusammen und macht den Schulalltag angenehmer“, räumt auch stellvertretende Schulleiter Mike Schmidt ein. „Die Kinder sehen, was handgemachte Musik ist“, sei ein weiterer positiver Aspekt, sagt Kai Gärtner. Neben den regelmäßigen Bandproben gebe es übrigens auch Auftritte. So habe man etwa schon ein Überraschungskonzert auf dem Schulhof gegeben, auch zum Kinder- und Jugendaktionstag im letzten Jahr, dem Tag der offenen Tür oder wie jüngst zum Schulbandfestival Let`s Fetz seien die Schülerinnen und Schüler aufgetreten. Vor fremden Publikum auftreten, auch dies sei eine wichtige Erfahrung für die Kinder und Jugendlichen.

„Ich bin stolz. Wir haben aus dem was geht, viel gemacht“, sagt Mike Schmidt. Tendenziell sollen die Schülerinnen und Schüler eines Tages auch ohne Benedikt Erb und Kai Gärtner spielen. „Ziel ist es, dass die das ohne uns packen“, sagt Kai Gärtner.

„Kurzfristig, umständlich und sehr bürokratisch“

Start des Projektes war zu Beginn des Schuljahres 2022. Nun, mit dem Ende des Schuljahres, laufe die Finanzierung entsprechend aus. Mit dem Schulbudget soll das Bandprojekt jedoch auch im kommenden Schuljahr weitergeführt werden.

Zu kurzfristig, umständlich und sehr bürokratisch sei der Weg zu den Fördermitteln gewesen, kritisiert Mike Schmidt. Ziel und Konzept einer solchen Aktion müssten seiner Meinung nach nachhaltiger und langfristiger sein. So haben laut Thüringer Bildungsministerium 50 Prozent aller Schulen in Thüringen Maßnahmen im Zuge des Landesaktionsprogramms durchgeführt und abgerechnet. „Eine bedarfsgerechte Unterstützung benötigt Zeit für eine professionelle Installation, begleitete Umsetzung und entsprechende Erfolgskontrolle. Hierfür war das Projekt finanziell sehr gut untersetzt, jedoch von der Laufzeit her zu kurz gedacht“, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Konkrete Zahlen liegen frühstens im Herbst 2023 vor. Auch würden die genauen Gründe für die Nicht-Ausschöpfung der Mittel, die von Bund und Land stammen, noch analysiert. Aktuell wird prognostiziert, dass von den 53 Millionen Euro, die das Land Thüringen zur Verfügung hatte, 13, 22 Millionen Euro eingesetzt werden.