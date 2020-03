Bürgeler Schüler forschen zur Herstellung eines Rosé-Weines

Wolfram Proppe ist im Stress. Eine leere Weinflasche nach der anderen wird gereinigt, gespült und anschließend mit Wein gefüllt. „Das hier ist gerade Rosé-Wein aus Cabernet-Jura-Trauben“, sagt einer der Helfer vor den großen Tanks, die die Abfüllanlage speisen. Derweil schiebt Winzer Proppe auf einem Hubwagen eine frische Palette mit Weinflaschen in den Keller hinein. „Ehe die etikettiert und in den Handel gebracht werden, gehen sie zur Qualitätsweinprüfung nach Weißenfels“, erläutert er. Ein Mitarbeiter steckt Flasche um Flasche in einen Verkorker, dann wandert der Wein auf eine Palette mit anderen vollen Flaschen.

Ehe Proppe oder seine Mitarbeiter Hand an die Flaschen legen, wird desinfiziert. „Nicht erst seit Corona“, sagt er. Immerhin hantiere man hier mit Lebensmitteln. Nach dem Cabernet Jura läuft der frisch gekelterte Dornfelder-Rosé in Flaschen. Dieser Wein ist besonders, denn hier haben fünf Schüler aus Bürgel mitgearbeitet. Nele Sonsalla, Louis Tänzer, Jonathan Loewser, Sarah Schäufler und Eric Neubau waren am 28. September mit im Weinberg zur Lese und anschließend bei der Herstellung der Maische.

Großes Projekt für Bürgeler Schüler vor dem Abschluss

„Schon damals hat der Traubensaft ein bisschen geschmeckt wie Wein“, sagt Nele, sei aber deutlich dunkler gewesen als der fertige Wein. Die fünf haben ihre Mitarbeit, Grundsätzliches zum Wein und zur Herstellung desselben in einer Projektarbeit auf gut 60 Seiten niedergeschrieben. Das Projekt gehört letztlich zum Schulabschluss, vor dem die fünf stehen. Ende Mai beginnen die Prüfungen, dann endet ihre Zeit mit der 10. Klasse an der Gemeinschaftsschule.

Nele, Louis, Jonathan, Sarah und Eric wissen jetzt, was alles dazugehört, um Wein zu machen. „Viele Leuten glauben ja, das bedeutet, man geht einmal im Jahr zur Lese und den Rest der Zeit wartet man darauf, dass der Wein fertig ist“, sagt Wencke Proppe, die sich um die betrieblichen Abläufe in dem kleinen Unternehmen kümmert.

Viel liegt zwischen Weinlese und Weingenuss

Inzwischen wissen die Schüler, dass Rebstöcke gepflegt werden müssen, wie anstrengend die Ernte sein kann – und dass der Kunde im Supermarkt seinen Wein oft danach kauft, welches Etikett am besten aussieht. „Deshalb muss man sich darüber viele Gedanken machen.“ Was die Schüler auch getan haben – Nele hat das Etikett entworfen, das eine Amsel zeigt. Im Text der Projektarbeit hat jeder seinen eigenen Teil, der eigenständig gewertet wird. „Und jeder muss bei der Verteidigung zehn Minuten lang sprechen“, sagt Mitschülerin Sarah Schäufler.

Vor Mentoren, Direktor, Schülern der 9. Klasse, Lehrern und natürlich auch den Winzern müsse man auch in der Lage sein, Fragen zum Thema zu beantworten. „Das wird viel umfangreicher als normalerweise im Unterricht“, ahnt Sarah.

Dornfelder eine eher ungewöhnliche Traube für Rosé

Neben dem Winzer, der nach Aussage der Schüler schnell überzeugt werden konnte, das Projekt zu begleiten, hat Lehrerin Astrid Seifert die jungen Leuten unterstützt. Die Fachlehrerin für Chemie betont, das Projekt sei unabhängig von bestimmten Schulfächern. „Die Schüler haben das Thema frei gewählt.“ Und sie hätten es gewählt, weil der Wein regional hergestellt wird.

„Es gibt viele Medien, in denen man etwas zum Thema recherchieren kann“, sagt Nele. Das fertige Produkt könne man leicht herzeigen – oder verkosten. Wichtig ist, dass die Schüler die schriftliche Arbeit wissenschaftlich nachvollziehbar verfassen. Wird das Wissen anderer genutzt, muss das kenntlich gemacht sein. „Sonst ist es ein Plagiat“, sagt Seifert. Das habe man auch schon gehabt und schaue deshalb sehr genau hin.

Andere Schülergruppen haben zum Beispiel Modelle gebaut oder Videos produziert. Die Fünfer-Gruppe hat sich für Rosé-Wein entschieden. Der übrigens aus Dornfelder nicht ganz alltäglich ist, wie der Winzer berichtet. „Wenn wir die Trauben schnell pressen, wird es ein Rosé“. Sonst sei Dornfelder durchaus bekannt als Wein mit einer besonders kräftigen roten Farbe.

Zwölf Flaschen stehen den Schülern zu – auch dafür, dass sie bei der Weinlese geholfen haben. Zwei pro Schülerin und Schüler – und zwei zum Verkosten während der Präsentation. Na dann, Prost!

Hintergrund:





Einen Eiswein hat Winzer Wolfram Proppe in diesem Jahr nicht produziert. „Die Ernte war dafür nicht geeignet“, sagt er. Rückblickend sei das ein Glück gewesen, denn kalt genug war es dafür in diesem Winter nicht. Bei wenigstens 7 Grad unter null muss ein solcher Wein geerntet und sofort gepresst werden. Nur mit Glück rechne sich das. Nach Proppes Angaben ist die Herstellung des auserlesenen Getränks sehr aufwändig. Ein Jahr zuvor war noch ein Eiswein gelungen. Der sei auch noch vorrätig, so dass die Nicht-Herstellung in diesem Jahr kein Problem sei.

