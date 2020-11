Bürgerbus Stadtroda stellt Fahrbetrieb vorerst ein

Der Bürgerbus Stadtroda stellt bis auf weiteres seinen Fahrbetrieb aufgrund der Verordnungen der Bundesregierung zur Eindämmung der Coronapandemie vorerst ein. Entsprechende Hinweise sind an den Haltepunkten nachzulesen. Das Bürgerbusteam empfiehlt die Meldungen in der lokalen Presse zu verfolgen, wann der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden kann. In Absprache mit Bürgermeister Klaus Hempel kann in Notfällen über die Telefonnummern an den Bürgerbushaltestellen eine Sonderfahrt angemeldet werden. Darunter fallen unter anderem dringender Arztbesuch beziehungsweise die Versorgung mit Lebensmitteln. Die Fahrt muss jeweils bis Montag, 12 Uhr, angemeldet werden und erfolgt nur an den üblichen Bürgerbus-Fahrttagen dienstags und donnerstags.