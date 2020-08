Hartmannsdorfer Bürgermeister über Krebserkrankung: „Mein letztes Jahr noch intensiv nutzen“

Hartmannsdorf. Armin Baumert spricht über seine Krebserkrankung und möchte als Bürgermeister die Geschicke in Hartmannsdorf noch so lange wie möglich lenken.

Armin Baumert stehen die Tränen in den Augen, als er über die vergangenen Tage und Wochen spricht. „Ich wollte mich einfach bedanken“, sagt der Bürgermeister von Hartmannsdorf im Saale-Holzland-Kreis, „bei den Waldkliniken in Eisenberg in der Notaufnahme, das Team hat sofort reagiert, mich ins MRT geschoben und dann ins Uniklinikum nach Jena in die Notaufnahme geschickt.“