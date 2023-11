65. Stadtrodaer Fasching unter dem Motto "Kannst Du Sonne, Mond und Sterne seh'n, lass uns zum rod'schen Fasching geh'n" Mit der Alten Garde trat eine weitere tolle Formation des Stadtrodaer Carneval Club (SCC) im Schützenhaus auf. Am Donnerstag Abend fand zum 13.Mal in Stadtroda der Weiberfasching statt und lockte abermals zahlreiche Gäste aus Nah und Fern in das Schützenhaus.