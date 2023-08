Bürgermeister-Sprechstunden in ehemaliger Erdmannsdorfer Gaststätte

Bürgermeister Mario Nojack in seinen künftigen Büro-Räumen in der ehemaligen Gaststätte in Erdmannsdorf.

Lippersdorf-Erdmannsdorf. 1 Jahr nach der Wahl – So geht es den neuen ehrenamtlichen Bürgermeistern im Landkreis. Teil 8: Mario Nojack, Lippersdorf-Erdmannsdorf

„Es gibt keine Anleitung zum Bürgermeister“, beschreibt Mario Nojack die Hürden bei der Einarbeitung in das Amt, das er seit einem Jahr in Lippersdorf-Erdmannsdorf innehat. Es sei aufwendig gewesen, anfangs alle nötigen Informationen zu bekommen. Inzwischen habe er sich aber, auch dank seines unterstützenden Gemeinderats, in vieles eingearbeitet. Auch mit dem Vollzeit-Job und der Familie ließe sich das Bürgermeister-Dasein gut vereinbaren, erzählt er. „Das funktioniert dank meiner Frau und unserer Familie, die bei der Kinderbetreuung aushilft“, sagt der 39-Jährige.

Wirkliche Überraschungen habe der Quereinstieg in die Politik nicht mit sich gebracht. „Ich habe mit dem schlimmsten gerechnet, die Bürokratie hat mich nicht überrascht“, sagt Nojack. Wegen der beiden größten Baustellen in der Doppelgemeinde – die ausstehende neue Brücke in Lippersdorf und das Haushaltssicherungskonzept – sei er im Austausch mit Kommunalaufsicht und Landesverwaltungsamt (LVA). Seine Arbeitsweise sei es, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und die Dinge persönlich zu besprechen. Die Gemeinde halte die Brücke zwar für notwendig, aber eine Antwort vom LVA stehe derzeit noch aus. Durch die Haushaltssicherung sind der kleinen Gemeinde für größere Anschaffungen die Hände gebunden, ein neues Gemeindefahrzeug sei aber schon im aktuellen Haushalt eingestellt.

Außerdem steht die Renovierung des Bürgermeisterbüros an. Das ist aus Kostengründen aus dem Sparkassengebäude in die ehemalige Gaststätte in Erdmannsdorf gezogen. Weitere gemeindeeigene Räumlichkeiten seien dafür nicht infrage gekommen, erklärt Nojack. Zwei hintere Räume werden als Büro umgebaut, bis dahin werden die Bürgermeistersprechstunden noch in der einstigen Kneipe abgehalten.