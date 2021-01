Bürgermeister Stadtrodas und Eisenbergs vor Herausforderung

Die marode Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda soll saniert werden. Dieses Ziel stand allerdings schon vor Jahresfrist auf der städtischen Agenda. Unser Bild entstand im Januar 2020.

Eisenberg/Stadtroda Weniger Einnahmen, höhere Ausgaben: Welche Investitionen in Eisenberg und Stadtroda anstehen

2020 war das Jahr, in dem ein Virus unsere Welt auf den Kopf gestellt hat. Corona bedroht Familien, Parteien, Volkswirtschaften, Kultur und Kulturschaffende sowie die Geselligkeit. Reisen und Sport blieben zu großen Teilen auf der Strecke.

2020 ist vorbei, aber auch den Jahreswechsel verbrachten die meisten Menschen wohl anders als gekannt: In kleiner Runde, ohne Feuerwerk und Böllerei. Wie sie Silvester erlebt haben und welche Herausforderungen 2021 für ihre Städte mit sich bringt, das erzählen Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) und Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wählergemeinschaft) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Herr Kieslich, Herr Hempel, Silvester im Shutdown – wie haben Sie 2021 unter diesen Umständen begrüßt?

Kieslich: Silvester haben wir in sehr kleinem, familiären Rahmen gefeiert und das Jahr 2021 mit einem guten Glas Wein und unserer traditionellen Neujahrsfamilienwanderung im Mühltal, diesmal allerdings mit unserem Hund, begrüßt.

Hempel: Wir haben in ganz kleiner Runde gefeiert und von 18 bis 1 Uhr am Lagerfeuer gesessen, danach sind wir ins Bett. Es war sehr schön. Wir hatten Zeit, ausführlich miteinander zu quatschen. Ich war überrascht, dass doch gewisse Feuerwerke stattfanden, was ich aber als Tradition ansehe.

Vor welchen Herausforderungen – coronabedingt oder nicht – steht Ihre Stadt im Jahr 2021?

Hempel: Die größte Herausforderung wird sein, der Stadt Stadtroda ihre Handlungsfähigkeit zu sichern. Notwendige Investitionen müssen umgesetzt werden, trotz Beschränkungen durch die Kommunalaufsicht. Gleich an zweiter Stelle steht für mich die Wiederbelebung des Vereinslebens in Stadtroda und den Ortsteilen. Dabei möchte ich alle unterstützen. Wir sind gefordert, unsere Ausgaben zu minimieren. Ich denke, dass wir bei den großen Posten, wie Schützenhaus und Freibad beginnen müssen. Das ist zumindest immer das Thema bei den Genehmigungsbehörden.

Kieslich: Hier sehe ich drei wesentliche Herausforderungen. Erstens: Wie gut gelingt es, mit dem coronabedingten Ausfall der Steuereinnahmen, insbesondere aus Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer, verantwortungsvoll umzugehen und damit die nachhaltige Handlungsfähigkeit für die Stadt Eisenberg zu erhalten? Einen wesentlichen Schritt wollen wir dazu mit der Vorlage eines beschlussfähigen Stadthaushaltes bereits im Januar 2021 gehen. Zweitens: Gemeinschaftliche Digitalisierung der Verwaltungen im Rahmen der kommunalen Arbeitsgemeinschaft mit den Verwaltungsgemeinschaften Hermsdorf und Dornburg/Camburg sowie der Neugestaltung des gesamten Internetauftrittes der Stadt Eisenberg. Und drittens: Wie gut gelingt es, die coronabedingten wirtschaftlichen Auswirkungen im gastronomischen sowie in den Handels- und Dienstleistungsstrukturen, insbesondere der Eisenberger Innenstadt und im Mühltal, einzudämmen und gestärkt aus dem Krisenmodus herauszuführen?

Wie motivieren Sie sich für die Arbeit – gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen?

Kieslich: Jede Zeit hat besondere Herausforderungen. Wichtig ist aus meiner Sicht, den Blick auf die darin liegenden Chancen nicht zu verlieren und zu akzeptieren, dass es manchmal eben viele kleine Schritte braucht, um einen Weg erfolgreich zu gehen.

Hempel: Ich habe einen Eid geleistet, „zum Wohle der Stadt zu handeln“. Diese Verpflichtung ist mir immer Motivation genug, gerade auch in schwierigen Situationen.

Noch ist Corona nicht Geschichte. Was aber könnte aus Ihrer Sicht über die historische Krise künftig einmal in der Chronik Ihrer Stadt stehen?

Hempel: Rückblickend werden für Stadtroda die Einschränkungen der Veranstaltungen das Entscheidende sein. Eine Kleinstadt, die durch ein reges Vereinsleben geprägt und durch ihr geselliges Beisammensein bekannt ist, liegt seit fast neun Monaten brach. Diese Gesellschaft ist Teil unserer Lebensqualität und wird deshalb gerade sehr vermisst.

Kieslich: In jeder Krise liegt eine Chance und schärft den Blick auf das Wesentliche und Verbindende. Mit dieser Krise ist tatsächlich eine Schärfung des Bewusstseins für die Region, die Wertschätzung regionaler Angebote und die Schönheit unserer Heimat verbunden. Urlaub daheim bekommt eine neue Bedeutung und konnte neu entdeckt werden. Gemeinschaftliche Unterstützung und Verantwortung nehmen einen anderen Stellenwert ein. Abstand kann eben tatsächlich auch verbinden.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um damit Ihrer Stadt etwas Gutes tun zu können, was würde passieren?

Kieslich: Ich würde mit diesem Wunsch verbinden, achtsam und besonnen die Corona-Pandemie wohlbehalten und zuversichtlich hinter uns zu lassen. Um uns wieder begegnen und miteinander feiern zu können, gesundes Wirtschafts- und Vereinsleben wieder zu ermöglichen und gemeinsam unsere Heimat stärker zu machen.

Hempel: Es würde Stadtroda helfen, wenn die derzeitige Landesregierung endlich für die dringend notwendigen Verwaltungs- und Strukturreformen die Unterstützung der Opposition finden würde. Jeder, der sich diesen dringenden Reformen verweigert, macht sich mitschuldig am Niedergang der kleinen Kommunen. Stadtroda ist kein Einzelfall. Außerdem hat unsere Landes-CDU vergessen, dass der Kommunale Finanzausgleich auf Voß zurückgeht. Mein Wunsch? Das Land muss wieder regiert werden und nicht verwaltet.

Wichtigste Investitionen 2021 in Stadtroda:

- Grundhafter Ausbau der Heinrich-Heine-Straße und Teilabschnitt Goetheweg als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem ZWA Holzland. Die Gesamtkosten der Stadt werden sich auf zirka 700.000 Euro belaufen. Wir rechnen mit Einnahmen von 300.000 Euro.

- Neubau der Schutzhütte und Inventar für den geplanten Waldkindergarten mit einem Gesamtvolumen von 75.000 Euro. Die Maßnahme wird über das Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ mit 68.000 Euro finanziert.

- Städtebauförderung mit Gesamtausgaben von zirka 290.000 Euro und geplanten Einnahmen von 260.000 Euro. Im Rahmen der Städtebauförderung werden die Maßnahmen Stadtkirche, Aufwertung und Gestaltung Brauhausplatz, Freilegung Klosterstraße 13 mit anschließender Vermarktung der Gesamtfläche und die dazugehörigen Grunderwerbe sowie die Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplanes Sanierungsgebiet Stadtroda realisiert.

- Fortführung Flächennutzungsplanung mit den Ortsteilen Bollberg und Quirla mit Gesamtkosten von 130.000 Euro, wobei an Kosten in 2021 60.000 Euro geplant sind.

Nebenanlagen zum grundhaften Ausbau der Quirlaer Straße (I. Bauabschnitt) sind mit 250.000 Euro veranschlagt, um die Ausschreibung in 2021 durchzuführen, jedoch soll die Ausführung erst 2022 erfolgen.



Wichtigste Investitionen 2021 in Eisenberg:

- Zu den fünf wesentlichen Investitionen zählt die städtebauliche Sanierung Quartier Rossplatz (Straßen und Nebenanlagen) in Höhe von insgesamt 2,1 Millionen Euro. Davon werden etwa 1,2 Millionen Euro im Jahr 2021 investiert.

- Städtebauliche Quartiersentwicklung der ehemaligen Wurstfabrik (Neubau Verwaltungsgebäude) in Höhe von insgesamt 830.000 Euro. Davon werden zirka 420.000 Euro im Jahr 2021 investiert.

- Fertigstellung der Fernwärmetrassensanierung (Hausanschlussstationen) für etwa 500.000 Euro im Jahr 2021

- Planung zentraler Omnibusbahnhof Eisenberg und Neugestaltung der Bushaltestellen Waldkliniken und Bethesda für zirka 250.000 Euro im Jahr 2021

- Weiterführung der Konzeptumsetzung Schlossgarten für etwa 60.000 Euro im Jahr 2021