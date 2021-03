Bürgermeisterwahlen im Saale-Holzland: Briefwahl als Option

Schkölen Am 25. April wird in sieben Gemeinden gewählt. Vorab ist die kontaktlose Stimmabgabe möglich

Schkölen. Am 25. April 2021 stehen im Saale-Holzland-Kreis mehrere Bürgermeisterwahlen an. Sowohl in den Städten Bürgel und Schkölen als auch in den Gemeinden Laasdorf, Lindig, Nausnitz, Reichenbach und Tautenburg gilt es, den Chefposten im Rathaus für die nächste Amtszeit zu besetzen. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Corona-Infektionsgeschehens in der Region könnte der Briefwahl bei diesen Urnengängen eine besondere Bedeutung zukommen.