Die Patenkompanie der Stadt Eisenberg aus dem Pionierbataillon 701 in Gera unterstützt die Stadt Eisenberg zu verschiedenen Aktionen wie mit einem neuen Holzhaus für das Hasen-Dorf im Eisenberger Tiergarten

Bundeswehr in Eisenberg im Einsatz

Eisenberg. Am Mittwoch Spendensammlung für die Kriegsgräberfürsorge in Eisenberg

Die Patenkompanie der Stadt Eisenberg, das Panzerpionierbataillon 701 aus Gera, wird am Mittwoch, 3. November, zu einer Spendensammelaktion in Eisenberg im Einsatz sein.

„Die Kameradinnen und Kameraden werden in der Zeit von 8 bis 15 Uhr in der Innenstadt unterwegs sein“, hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Mit der Spendensammlung wollen die Soldatinnen und Soldaten der Eisenberger Patenkompanie die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge unterstützen.

Die Stadt Eisenberg ist im Jahr 2019 eine enge Patenschaft mit dem Panzerpionierbataillon eingegangen. Die Bundeswehr beteiligt sich seither an unterschiedlichen städtischen Aktionen, wie beispielsweise am Eisenberger Nachtweihnachtsmarkt oder an den beiden vergangenen Aufräumaktionen zum „World Cleanup Day“ im Stadtzentrum und zuletzt im Oktober im Eisenberger Mühltal.