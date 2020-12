Oberstabsfeldwebel Chris Schneegaß überraschte die Kinder des Clementinenhauses in Crossen.

Bundeswehr überrascht Krippenkinder in Crossen

Oberstabsfeldwebel Chris Schneegaß vom Panzerpionierbataillon 701 aus Gera-Hain, der Patenkompanie von Crossen, hat am Montag die Kinder der Kinderkrippe Clementinenhaus überrascht. Zum einen hatte er einen Tannenbaum für die Einrichtung dabei, außerdem freuten sich die Kinder über einen süßen Nasch-Beutel. „Das ist schon fast Tradition, dass wir den Kindern so eine Freude machen“, sagte Schneegaß. Eigentlich wirft er sich dafür immer ins Nikolaus-Kostüm, coronabedingt musste die Übergabe aber gestern unter freien Himmel verlegt werden. „Ich ziehe den Hut vor ihrer Arbeit, sie machen einen ganz, ganz tollen Job“, richtete er auch Dank an die Erzieherinnen.