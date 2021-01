Camburg: Einblicke in das Leben und Arbeiten der Vorfahren

Im Stadtmuseum Camburg werden viele Zeugnisse aus dem Leben unserer Vorfahren bewahrt. So ein Schlotterfass haben die Bauern am Gürtel getragen, um den Wetzstein für Sense oder Sichel stets am Mann zu tragen.

Dornburg/Camburg Kleine Schätze: In kleinen Museen der Saaleregion werden Alltagsdinge aus früheren Zeiten aufbewahrt. So wird Geschichte lebendig.

Obwohl die Türen der Museen schon seit Wochen geschlossen sind, herrscht dahinter keine Ruhe. Auch in den kleineren Häusern im Saaleland bereiten sich die Mitarbeiter fleißig auf die Zeit nach dem Lockdown vor, planen Ausstellungen, digitalisieren ihre Bestände und sorgen dafür, dass immer mehr der Museumsschätze bei Online-Rundgängen erlebbar werden. Bis wieder Besuche in der realen Museumswelt möglich sind, präsentieren deren Chefs hier einige ihrer Museumsschätze.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Alltagsgegenstände aus verschiedenen Epochen zu bewahren, die Auskunft über die Alltagskultur unserer Vorfahren geben und so Geschichte nacherlebbar machen“, sagt Pauline Lörzer, Leiterin des Stadtmuseums in Camburg. Als Beleg präsentiert sie eine gläserne Butterschleuder. „So etwas fand sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in jedem bäuerlichen Haushalt. Noch viel früher wurde Rahm in einem hölzernen Fass gestampft. Das konnte Stunden dauern, bis daraus Butter wurde“, berichtet die studierte Volkskundlerin. Das voluminöse Glas mit einem Rührwerk, das per Kurbel am Deckel bedient wurde, sei da schon eine echte Errungenschaft für die Hausfrau gewesen.

Vor 50 Jahren noch in Gebrauch

Während sich der Zweck der Butterschleuder noch in etwa erahnen lässt, wird das beim zweiten Gegenstand, den sie aus dem Depot mitgebracht hat, schon schwieriger. Dabei war dieses becherartige Gefäß mit einer Spitze an einer und einem schmalen Griff an der anderen Seite – aus Holz oder auch Metall – noch vor gut 50 Jahren auf dem Land in Gebrauch. „Hier haben wir es mit einem Kumpf zu tun. Manche haben es auch Schlotterfass genannt“, erklärt Lörzer. Seit Jahrhunderten haben die Bauern solche schmalen Becher am Gürtel getragen, wenn sie mit der Sense auf die Felder zogen. „In dem Gefäß wurde mit etwas Wasser der Wetzstein für Sense oder Sichel getragen, die bei der Getreide- oder Grasernte regelmäßig nachgeschärft werden mussten“, erklärt Lörzer. Bekannt sind auch Kumpfe aus Leder oder Horn, die aus Holz geschnitzt waren und teils aufwendig verziert.

Noch in den Nachkriegsjahren waren die Wetzsteinträger in Nutzung, zu DDR-Zeiten habe es aus Metall gefertigte gegeben. „Damals hatte auf dem Land jede Familie einiges an Viehzeug im Stall hinterm Haus, und eine Wiese gepachtet, wenn sie keine ihr eigen nennen konnte. Für Hasen und andere Tiere musste schließlich Gras geschnitten werden“, erzählt Pauline Lörzer. Heute greifen die Kleintierhalter dann eher zur Motorsense.

Einige Hundert solcher Alltagsgegenstände, die viel über das Leben und Arbeiten früherer Generationen im Saaleland erzählen, werden im Camburger Stadtmuseum ausgestellt. Und zahlreiche Objekte liegen im Depot, weil der Ausstellungsplatz im alten Amtshaus nicht für alle Exponate reicht. Um so wichtiger sei, dass nach und nach alle Museumsschätze fotografiert, digital erfasst und beschrieben werden, denn so können sie auch bei einem Online-Bummel durch das Museum bestaunt werden. Einige Hundert Objekte sind über die Internetseite des Stadtmuseums schon zu finden. Bis die Museen vielleicht im Frühjahr wieder öffnen können, ist das immerhin eine akzeptable Alternative.

Mit einer besonderen Art der Alltagsgegenstände beschäftigt sich auch eins der 2021er Ausstellungsprojekte. „Glattgebügelt“ heißt die Schau, die in die Geschichte der Bügeleisen entführt. Sie sollte schon 2020 stattfinden, und wird nun nachgeholt. Gemeinsam mit dem Tante Irma-Museum in Hummelshain.