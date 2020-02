Die Stadtratsfraktion der CDU mit Bürgermeister Michael Kieslich (2.v.r.) hat kürzlich den Tiergarten in Eisenberg besucht. Dort informierte Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter (grüne Jacke) über die Einrichtung.

CDU-Fraktion informiert sich über Tiergarten in Eisenberg

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU-Fraktion informiert sich über Tiergarten in Eisenberg

Die Stadtratsfraktion der CDU und Bürgermeister Michael Kieslich besuchten kürzlich den Tiergarten in Eisenberg. Unter Führung von Tiergartenleiter Mathias Wiesenhütter hätten sich die Fraktionsmitglieder bei einem Rundgang und einem anschließenden Gespräch in der Zooschule einen Überblick über die engagierte Arbeit der Mitarbeiter, den guten Zustand der Anlage, die steigenden Besucherzahlen und die Beteiligung des Tiergartens an überregionalen Zuchtprogrammen verschafft.

Zahlreiche Großinvestitionen in den letzten Jahren ermöglicht

„Es wurde deutlich, dass durch das Engagement des Fördervereins und mit projektbezogener Unterstützung durch die Stadt zahlreiche Großinvestitionen in den letzten Jahren ermöglicht wurden“, heißt es in einer Mitteilung, die diese Woche von der Fraktion verschickt wurde. Auch die von Mathias Wiesenhütter vorgetragenen Bedenken und Probleme seien von den Fraktionsmitgliedern aufgenommen worden. „Alle waren sich einig, dass eine finanziell dramatische Situation nie bestand, die notwendige Unterstützung durch die Stadt Eisenberg jedoch außer Frage steht.“

Verhandlungen mit dem Betreiber über die Höhe des Zuschusses laufen

Im vergangenen November diskutierte der Stadtrat über den städtischen Zuschuss für den Betreiber des Tiergartens, den Verein Ländliche Kerne. Die SPD-Fraktion hatte den Antrag gestellt, den Zuschuss um 50.000 Euro auf die ursprünglich vereinbarten 200.000 Euro wieder anzuheben. Während sich Eisenberg in der Haushaltssicherung befand, hatte man die Zahlungen um eben diesen Betrag verringert. Damals wurde mit den Stimmen von CDU und BDS beschlossen, die Entscheidung über die Höhe des Zuschusses bis zum März dieses Jahres zu vertagen. „Entsprechend der diesbezüglichen Beschlüsse des Stadtrates führt Bürgermeister Kieslich derzeit Verhandlungen mit dem Verein Ländliche Kerne“, heißt es von der CDU-Fraktion dazu.