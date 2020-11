Chance auf Fördermittel für Fernwärmetrasse in Eisenberg

Seit dem Sommer laufen in Eisenberg Arbeiten zur Sanierung der Fernwärmetrasse (wir berichteten). „Es hat sich nun eine Chance ergeben, auch die Fernwärmestationen in die Sanierung der Trasse zu integrieren“, sagte Bauamtsleiterin Gabriele Daßler zur jüngsten Sitzung des Stadtrates. Konkret geht es um etwa 40 derzeit unisolierte, überdimensionierte und/oder nicht regelbare Fernwärmestationen mit hohen Wärmeverlusten, die durch moderne und fernregelbare Kompaktstationen ersetzt werden könnten.

Die Ablösung der alten Stationen führe zu einer Senkung der Fernwärmeverluste und in Summe auch zu einer CO 2 -Einsparung, erläutert die Verwaltung in einer entsprechenden Beschlussvorlage, über die der Stadtrat zu entscheiden hatte. Die Gesamtkosten von einer halben Million Euro seien aus Sicht der Thüringer Energie- und Green-Tech-Agentur (Thega) zu 80 Prozent über zusätzlich bereitgestellte EU-Mittel (REACT-EU) förderfähig. „Allerdings möchte ich die Erwartungen hier ein bisschen bremsen“, so Gabriele Daßler zur Sitzung. Denn um förderfähig zu sein, müssten die Projekte bis Ende 2022 vollständig umgesetzt und abgerechnet werden. Das sei sportlich. „Es ist trotzdem eine Chance, die ergriffen werden sollte“, betonte sie. Der Stadtrat stimmte dem Fördermittelantrag einstimmig zu.