Chance für den Tourismusstandort

Angelika Munteanu über die Vermarktung des Holzlandes.

Anläufe, das Holzland und die Kreisstadt Eisenberg mit ihren Vorzügen besser zu vermarkten, hat es in der jüngeren Vergangenheit etliche gegeben. So mancher ist bislang dabei aber auch auf der Strecke geblieben – oder wartet noch immer auf seine Umsetzung.

Wie die neue Homepage der Stadt Eisenberg beispielsweise. Das ist ärgerlich. Zumal solche Lockmittel für Fremde dringend gebraucht werden. Erst recht in dieser Zeit, in der große Reisen in ferne Landen kaum möglich sind.

Für den kurzen Tagestrip ist das Holzland im Grünen Herz in der Mitte Deutschlands bestens geeignet. Hier können Natur und Geschichte geatmet werden, auch wenn Museen und große Erlebnistempel dem Touristen im Lockdown derzeit versperrt bleiben müssen.

Der Audio-Guide, den Eisenberg in diesem Jahr mit der Hilfe von EU-Fördermitteln neu auflegen will, ist bestens geeignet, die Region zu vermarkten und Gäste in den Saale-Holzland-Kreis zu holen.

Bezeichnend, dass die Idee dazu aus der Wirtschaft in der Kreisstadt kam. Nun ist es an der Stadtverwaltung, sie – sobald das Fördergeld da ist – schnell umzusetzen.