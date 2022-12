Chorgemeinschaft Hainspitz blickt auf Konzerte zurück

Hainspitz. Chor wird zum Mehrgenerationenchor – Konzertreihe in diesem Jahr erfolgreich beendet

Insgesamt sei der gemischte Chor mittlerweile auf 29 Mitglieder gewachsen, berichtet Ulrich Last von der Chorgemeinschaft Hainspitz. Den Chor gebe es bereits seit über 175 Jahren, eine Neuheit sei es unter anderem, dass man auch Kinder mit einbinde. Coronabedingt habe es zwar auch für den Hainspitzer Chor eine Pause gegeben, doch im Herbst und der Adventszeit habe es glücklicherweise wieder zahlreiche erfolgreiche Auftritte gegeben, erklärt Last. „Die Chorgemeinschaft Hainspitz beendet eine Konzertreihe vom Erntedankfest in der Kirche Buchheim, bis zum weihnachtlichen Konzert zur Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde Hainspitz am 3. Dezember“, so das langjährige Mitglied. Zu den Höhepunkten zähle unter anderem die Hubertusmesse in Tautenburg, die musikalische Andacht zum Advent in der Kirche in Schkölen, aber auch das Weihnachtsmarktsingen im ASB-Seniorenheim in Bad Klosterlausnitz. „Unter der künstlerischen Leitung von Helena Seliwanow wurde ein umfangreiches Programm in den Proben geübt und zu den Konzerten aufgeführt“, resümiert Ulrich Last. Dabei habe man zudem Jugendliche am Instrument oder im Gesang mit eingebunden, man sei ein Mehrgenerationenchor, was ein neuer Weg für die Chorgemeinschaft Hainspitz sei, erklärt Last. Im Namen Namen des Chores wolle man allen Unterstützern eine frohe Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2023 wünschen. Noch sei man dabei die Auftritte für das kommende Jahr zu organisieren. Geplant sei zunächst jedoch ein gemeinsames Treffen mit dem Männer im Januar mit dem Männergesangsverein Weißenborn.