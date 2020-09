Comic-Workshop im Jugendzentrum Wasserturm

Eisenberg. Start am kommenden Mittwoch für junge Leute aus der Region. Am Ende steht ein Comic-Buch für jeden zum Mitnehmen.

In der kommende Woche gibt es im Eisenberger Jugendzentrum Wasserturm neben den täglichen Angeboten wie Tischtennis, Kicker, Internetcafé und Jugendcafé zusätzlich einen Comic-Workshop. Am Mittwoch, dem 16. September, sowie am darauffolgendem Mittwoch, 23. September, sind alle Interessierten ab 15 Uhr dazu in das Jugendcafé eingeladen.