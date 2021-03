Corona-Förderfonds im Saale-Holzland-Kreis stark nachgefragt

Der Corona-Förderfonds für gemeinnützige Vereine und Einrichtungen, den das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises und die Sparkasse Jena-Saale-Holzland auch in diesem Jahr zur Verfügung stellen, sei auf sehr große Resonanz gestoßen. Darüber informiert das Landratsamt des Kreises in einer Pressemitteilung.

Die Sparkasse fülle den Fördertopf wie im Vorjahr mit 10.000 Euro, die Kreisverwaltung kümmere sich um die Ausreichung der Gelder. Innerhalb von einer Woche seien im Landratsamt bereits mehr als 40 Anträge eingegangen. Damit sei – bei einer Auszahlung von 200 Euro pro Verein wie im Vorjahr – ein Großteil der bereitstehenden Gelder, bereits ausgeschöpft.

Mit der Auszahlung der finanziellen Unterstützung für die gemeinnützigen Vereine und Einrichtung soll in dieser Woche begonnen werden.

Die Neuauflage des Förderfonds wurde auch vom Kreistag des Saale-Holzland-Kreises gefordert, der per Beschluss vom Dezember 2020 den Landrat beauftragt hatte, sich zur Finanzierung mit der Sparkasse Jena-Saale-Holzland zu verständigen. Er stieß dort auf offene Ohren, und der Förderfonds wurde in kürzester Zeit erneuert. „Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Sparkasse wieder zahlreichen Vereinen in den Städten und Gemeinden unter die Arme greifen können“, sagt Landrat Andreas Heller (CDU). „Wir möchten mit dieser Förderinitiative unsere Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen, die in dieser schwierigen Zeit wichtiger denn je ist, aufs Neue bekräftigen.“

Ein Formular für die Beantragung von Zuschüssen aus dem Corona-Förderfonds steht auf der Internetseite www.saaleholzlandkreis.de Das ausgefüllte Formular kann per E-Mail an presse@lrashk.thueringen.de oder per Post an folgende Adresse gesandt werden: Landratsamt Saale-Holzland-Kreis, Büro Landrat, Postfach 1310, 07602 Eisenberg.