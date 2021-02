Corona-Förderung für Vereine im Saale-Holzland erneuert

Das Archivbild zeigt Landrat Andreas Heller (CDU) und Sparkassenvorstandsmitglied Thomas Schütze mit dem symbolischen Scheck der ersten Corona-Hilfe für Vereine in Not im Saale-Holzland-Kreis aus dem vergangenen Jahr.

Eisenberg. Die Corona-Pandemie geht im Saale-Holzland-Kreis in ihr zweites Jahr. So heißt es in den täglichen Corona-Updates des Gesundheitsamtes meist: "seit Pandemiebeginn im März 2020". Es dürfte aber Zufall sein, dass zum Beginn des Monats März nun auch der Corona-Förderfonds für gemeinnützige Vereine und Einrichtungen in der Region in seine zweite Runde geht. Ab Montag kann der Antrag dazu gestellt werden.