Corona: Gesundheitsamt sucht Hausärzte für kostenlose Schnelltests im Saale-Holzland-Kreis

Die Zahl der aktiven Infektionsfälle mit dem Coronavirus im Saale-Holzland-Kreis steigt weiter an und liegt aktuell bei 248.

Am Mittwoch, 10. März, sind 27 neue Infektionen bekannt geworden, teilt das Gesundheitsamt mit. Das treibt auch die Sieben-Tage-Inzidenz wieder nach oben, der Wert liegt derzeit bei 119,35. Für 1749 Menschen im Landkreis ist derzeit Quarantäne angeordnet.

Wie die Behörde weiter informiert, könnten kostenlose Schnelltests auf das Coronavirus auch in Hausarztpraxen durchgeführt werden. Daher bittet das Gesundheitsamt alle betreffenden Ärztinnen und Ärzte, per E-Mail an presse@lrashk.thueringen.de mitzuteilen, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und mit der Veröffentlichung ihrer Daten auf der Homepage des Landkreises einverstanden sind. Auch Ärzte, die sich zu einem späteren Zeitpunkt für die kostenlose Bürgertestung entscheiden, könnten dies noch an die genannte Mailadresse mitteilen.