Corona-Jahr 2020 hat auch Feuerwehralltag im Heideland bestimmt

„Das Jahr 2020 geht zu Ende, man schaut zurück und fragt sich, was es uns gebracht hat? Corona - das fällt einem wohl zuerst ein“, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister Karsten Krause. Jeder habe in diesem Jahr Entbehrungen hinnehmen müssen, egal ob privat oder beruflich. "Im Ehrenamt sieht es nicht anders aus. Corona bestimmt plötzlich den Feuerwehralltag mit", sagt Krause.

„Uns war anfangs nicht umfänglich bewusst, welche Veränderungen, Einschränkungen und welches Umdenken die Pandemie für uns als Freiwillige Feuerwehr bedeuten würde“, stellte er zum Ende des Jahres fest. Bald sei klar gewesen, dass der komplette Ablauf im Einsatzgeschehen oder in der Ausbildung überarbeitet, neuorganisiert und vor allem kommuniziert werden musste. „Das war und ist nicht immer einfach“, sagt Krause. Masken, Handschuhe, Desinfektionsmittel wurden zu alltäglichen Begleitern der freiwilligen Kameraden. Bei ihnen bedankt sich der Vize-Ortsbrandmeister für ihre Disziplin im pandemiegerechten Verhalten und für ihr Verständnis. Gemeinsam sei so der erste Lockdown im Frühjahr gemeistert und damit die Hoffnung auf Normalität geweckt worden. Im Sommer konnte sogar eine Großübung gemeinsam durchgeführt werden. „Wir haben uns damit selbst bewiesen, wie stark unsere Kameradschaft ist“, stellt er fest.

Nikolausaktion der Feuerwehr für die Kinder in der Gemeinde

Jetzt hält die zweite Corona-Welle, die mit dem Herbst anrollte, auch die Feuerwehr im Heideland weiterhin gefesselt. „In dieser Zeit konnte ich mir nur schwer vorstellen, dass Corona 'Kranz' bedeutet. Den könnte man immerhin wieder absetzen“, sagt Karsten Krause. Das erste Dezemberwochenende mit der Nikolausaktion der Freiwilligen Feuerwehr für die Kinder in der Gemeinde lässt den stellvertretenden Ortsbrandmeister nicht los. „Überall in Thüringen und Deutschland wurden Möglichkeiten gefunden, Kindern, die genau wie wir Erwachsene Einschränkungen aushalten müssen, eine Freude zu machen. Dass wir als Feuerwehr Heideland daran beteiligt waren, erfüllt mich mit Stolz“, sagt Krause. „Das Strahlen der Kinderaugen, die liebevollen Gesten der Eltern, Omas und Opas waren einfach nur schön. Die Dankbarkeit, die uns entgegengebracht wurde, bereitet mir noch immer eine ,Gänsehaut‘“.

Zum Ende des Corona-Jahres möchte sich der stellvertretende Ortsbrandmeister bei allen bedanken, die kurzfristig zum Gelingen der Nikolausüberraschung im Heideland beigetragen haben. „Ihr habt Groß und Klein dieses besondere Jahr im wahrsten Sinne des Wortes versüßt“, sagt Karsten Krause. Obwohl das Corona-Jahr auch für die Sponsoren der Feuerwehr hart gewesen sei, hätten sie diese Aktion unterstützt und überhaupt erst möglich gemacht. Das sei keine Selbstverständlichkeit gewesen.

Gemeinsam den Lockdown durchstehen und nach vorne blicken

Resümierend sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister im Heideland: „Wir und so viele andere Feuerwehren in ganz Deutschland haben ein Zeichen der Tapferkeit und Ehre gesetzt. Wir haben bewiesen, dass Corona seine schöne Bedeutung nicht verloren hat. Denn sind wir einmal ehrlich - hätten die Feuerwehren ohne diese schwere Situation eine so weitreichende Aktion gestartet?“ Deshalb auch freut er sich auf weitere Projekte mit den Feuerwehrkameraden. „Die Feuerwehr Heideland ist echt eine gute und verlässliche Truppe. Lasst uns gemeinsam auch diesen Lockdown durchstehen und nach vorne blicken“, wünscht sich Feuerwehrmann Karsten Krause für das neue Jahr.