Die Schulleiterin der Grundschulen Crossen und "Herzog Christian" in Eisenberg gibt am Samstag zum Kinderkleiderbasar bereits schriftlich Hinweise zur anstehenden Schulschließung wegen des Coronavirus.

Eisenberg. Saale-Holzland-Kreis regelt kurzfristig Maßnahmen, die mit der neuen Woche in Kraft treten. Bisher keine neuen Erkrankungen im Landkreis.

Corona-Krise: Schulen, Kindergärten und Busverkehr betroffen

Am Sonntagmittag hat wegen der Corona-Pandemie und der ab Dienstag, 17. März, landesweit anstehenden Schulschließungen der Krisenstab des Landkreises folgende Regelungen getroffen: In den Schulen soll eine Notbetreuung für Kinder der Klassenstufen 1 bis 6 zu den üblichen Unterrichts- und Betreuungszeiten eingerichtet werden.

Busse fahren bis Dienstag nach Schulfahrplan

Die Schulbusse im Saale-Holzland-Kreis fahren am Montag und Dienstag (16./17. März) normal nach Schulfahrplan. Ab Mittwoch gilt bei der JES Verkehrsgesellschaft bis auf Weiteres der Ferienfahrplan. Ab Montag werden außerdem, wie zentral angekündigt, die vorderen Türen der Busse geschlossen bleiben.

Kein Schulschwimmen ab Montag

Das Schulschwimmen im Saale-Holzland-Kreis findet bereits ab Montag (17. März) nicht mehr statt. Turnhallen des Landkreises sind am Montag noch für den Schulsport geöffnet und bleiben ab Dienstag ebenfalls geschlossen. Der Landkreis als Schulträger ist verantwortlich für 21 Grundschulen, sieben Regelschulen, eine Gemeinschaftsschule, vier Gymnasien, drei Förderzentren und ein Berufsschulzentrum.

Für die Kindertagesstätten sind die Kommunen zuständig, die als kommunale Träger beziehungsweise mit den freien Trägern die Schließ-Anordnung umsetzen müssen. Das gilt auch für die Grundschule in Weißenborn, die in kommunaler Trägerschaft ist, sowie für die freie Ganztagsschule Milda.

Das Landratsamt empfiehlt den Kommunen und Trägern der Kindertagesstätten, ihre Einrichtungen gemäß dem Erlass des Landes zu schließen und anschließend unverzüglich eine Notbetreuung im Sinne des Erlasses sicherzustellen. Diese Notbetreuung gilt für Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte oder der alleinige Erziehungsberechtigte in Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind. Das Landratsamt bittet um Rückmeldung der Kommunen beziehungsweise Träger am Montag (16. März), ob die Notbetreuung in der jeweiligen Einrichtung gewährleistet werden kann und wieviele Kinder es jeweils betrifft.

Kreisverwaltung geschlossen

Das Landratsamt mit seinen Dienststellen und Einrichtungen bleibt ab Montag, 16. März, für Besucher geschlossen. Die Bürger werden gebeten, zur Kommunikation die Möglichkeiten von Telefon, E-Mail oder Post zu nutzen. Wer bereits einen Termin mit einem Mitarbeiter des Landratsamtes hat, wird gebeten, vor dem Termin telefonisch dazu Rücksprache zu halten.

Für das Gesundheitsamt gelten Sonderregelungen.

Keine neuen bekannten Corona-Fälle im Kreis

Es gibt im Saale-Holzland-Kreis – wie bereits bekanntgegeben - aktuell drei bestätigte Corona-Fälle.