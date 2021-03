Corona verhindert Informationsveranstaltung für Bürger im Rosenthal in Crossen

Demnächst soll die Gemeinschaftsmaßnahme zum grundhaften Ausbau des Rosenthals in Crossen starten. Die Gemeinde investiert über eine Million Euro in den Neubau der Straße, in neue Anliegerbrücken über den Rosenthalsbach, in Bachverrohrung und Uferbefestigung. Der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg (ZWE) erneuert die Versorgungsleitungen und schließt das Rosenthal an die zentrale Abwasserentsorgung an. Die TEN Thüringer Energienetze ersetzt Freileitungen durch Erdkabel und erneuert die Straßenbeleuchtung, die Thüringer Netcom verlegt Glasfaserkabel.

