Corona-Virus: Vorkehrungen und Hinweise

Nach dem bestätigten Fall eines 57-jährigen Mannes aus dem benachbarten Saale-Orla-Kreis, der an dem neuartigen Corona-Virus erkrankt ist, wurden auch im Saale-Holzland-Kreis die Vorbereitungen und Abstimmungen intensiviert. Das Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen des 57-Jährigen aus dem Saale-Orla-Kreis, die dann umgehend auf das neuartige Virus getestet werden. „Es gibt bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen bestätigten Erkrankungsfall im Saale-Holzland-Kreis“, erklärte Landrat Andreas Heller am Mittag (13:15 Uhr). Am Mittwoch trifft sich im Gesundheitsamt ein Stab mit Vertretern aus unterschiedlichen Behörden, um das Vorgehen abzustimmen.

Hinweise für Bürger mit Infektionsverdacht:

Personen mit einem konkreten Infektionsverdacht sollen sich laut Gesundheitsministerium über den Arztruf der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116 117 melden – oder ihren Hausarzt anrufen. Wichtig sei es, keine Arztpraxis oder Notaufnahme direkt aufzusuchen, dadurch könnten im Zweifel andere Menschen angesteckt werden.

Wer mit Personen, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wurde, Kontakt hatte, sollte sich an das zuständige Gesundheitsamt wenden.

Allgemeine Verhaltensregeln:

Das Gesundheitsministerium verweist auf wichtige Hygienemaßnahmen zur Vorbeugung: häufiges und gründliches Händewaschen mit warmem Wasser und Seife – mindestens 20 bis 30 Sekunden lang – Husten und Niesen nur ins Taschentuch oder in die Ellenbeuge – Verwendung von Einmaltaschentüchern, die danach entsorgt werden.