Covid: 34 Personen im Saale-Holzland neu infiziert

Saale-Holzland. Derzeit 15 Corona-Patienten im Saale-Holzland in stationärer Behandlung. In einer medizinischen Einrichtung gibt es ein Infektionsgeschehen.

Am Freitag und Samstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises insgesamt 34 neue Corona-Fälle gemeldet. Darunter sind 26 Personen, die im Rahmen von Kontaktnachverfolgungen getestet wurden. Neu hinzu kamen fünf Männer und drei Frauen aus unterschiedlichen Orten im Landkreis. Zudem ermittelt das Team des Gesundheitsamtes Kontaktpersonen zu einem Infektionsgeschehen in einer medizinischen Einrichtung. Alle aktuellen Entwicklungen in Thüringen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.