Crossen: Bürgermeister vereidigt, Zusammenarbeit beschworen

In der Crossener Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend ist mit Uwe Berndt (Linke) der frühere und kürzlich wiedergewählte Bürgermeister des Ortes für sein Ehrenamt vereidigt worden.

Bevor das älteste Mitglied, Wilfried Hebestreit (Bürger für Crossen in der Fraktion 24), dem Bürgermeister den Eid abnahm, hatte der Gemeinderatsvorsitzende Jens Lüdtke (Crossener Wählervereinigung) die Gelegenheit genutzt, dem Ersten und dem Zweiten Beigeordneten, Herbert Zimmermann (BI Holzland) und Andreas Handwerck (AfD in der Fraktion 24) für die Arbeit in den vergangenen Monaten in Vertretung des Bürgermeisters zu danken. Nach der Vereidigung erinnerte Lüdtke Uwe Berndt daran, dass sein Handeln in den kommenden Jahren angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Rat von Konsensbereitschaft und Sachlichkeit geprägt sein müsse und wünschte ihm viel Erfolg. Nicht alle Menschen im Ort hätten ihn gewählt und diese solle er nicht vernachlässigen.

Herbert Zimmermann, Uwe Berndt, Jens Lüdtke und Michaela Baas (von links) nach der Vereidigung Berndts. Foto: Martin Schöne

Ein mit Kritik gewürztes Motivationsgeschenk überreichte Wilfried Hebestreit dem Bürgermeister in Form einer kleinen Schachtel mit einem Arzneimittel zur Leistungssteigerung. Berndt nahm es hin und richtete anschließend das Wort an die Anwesenden: „Ich freue mich über das Votum der Crossener Bürger. Das Ergebnis zeigt, dass wir in Crossen Einiges richtig gemacht haben.“ Er bitte darum, bisherige Grabenkämpfe und persönliche Befindlichkeiten ad acta zu legen, um für Crossen das Bestmögliche zu erreichen.

Viele Projekte umzusetzen

Daraufhin zählte er eine Vielzahl möglicher, künftiger Projekte auf, darunter etwa der Erhalt des Schulstandorts, das Schaffen von Bauplätzen, die Nutzung des Schlosses, Straßensanierungen, Wasserqualität, eine Skaterbahn für die Kinder, den Bauhof, Hochwasserschutz und altersgerechtes Wohnen. „Wir werden nicht alles schaffen“, blickte Berndt voraus. Solche Projekte ließen sich nur gemeinsam zum Erfolg bringen und dazu müsse man konstruktiv zusammenarbeiten. Explizit schloss er sich selbst in diesen Appell ein.

Auch der Erste Beigeordnete, Herbert Zimmermann, betonte die Bedeutung des Miteinander-Redens, um Missverständnisse auszuschließen. Abschließend erinnerte der Ratsvorsitzende Lüdtge den neuen Bürgermeister daran, dass es durchaus ratsam sein könne, die Arbeit auf mehrere Schultern – etwa der Beigeordneten – zu verteilen und der Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen, Martin Bierbrauer, rief die Bürger auf, zu den Ratssitzungen zu kommen und sich zu beteiligen.