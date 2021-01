Blick auf das Fußballfeld im Sport- und Freizeitpark in Crossen: In Richtung Wiesenweg lässt die Gemeinde nun die Ballfangnetze um gut zwei Meter erhöhen.

Crossen: Fangnetze am Sport- und Freizeitpark werden erhöht

Im Crossener Sport- und Freizeitpark, der direkt an der Grund- und Regelschule liegt, sollen die Ballfangnetze in Richtung Wiesenweg erhöht werden. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde noch im alten Jahr beschlossen.

„Die Höhe der Fangnetze entspricht eigentlich der Norm“, sagt Bürgermeister Uwe Berndt (Die Linke) auf Nachfrage. Dennoch sollen sie nun noch einmal um rund zwei Meter erhöht werden, da immer wieder Bälle in den Gärten von Anwohnern gelandet sind. Zugleich könne man so die Sicherheit für Fußgänger erhöhen, die am Wiesenweg unterwegs sind. Rund 4500 Euro soll die Maßnahme kosten.