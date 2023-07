Crossen hakt nach: Tourismus im Elstertal soll wachsen

Crossen. Bericht in Crossen über aktuellen Stand des Leaderprojektes

Es gehe darum, das Elstertal touristisch besser zu erschließen, so der erste Beigeordneter Herbert Zimmermann (BI Holzland) im Rahmen der jüngsten Sitzung des Crossener Gemeinderates.

Dort sprach Zimmermann, der derzeit kommissarisch das Amt des Bürgermeisters innehat, über den aktuellen Stand des Leaderprojektes Machbarkeitsstudie Elstertal. So wolle man ein Konzept für die Vermarktung der Elstertal Region erarbeiten lassen. Für Crossen werde dieses Vorhaben durch die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland mit circa 5000 Euro gefördert. Das Projekt sei demnach regionsübergreifend, besonders Radwege und Beschilderungen sollten unter anderem berücksichtigt werden. Gemeinsam mit Nachbargemeinden, wie zum Beispiel Caaschwitz, Silbitz oder Hartmannsdorf wolle man an einem gemeinschaftlichem Auftritt für die Region Elstertal arbeiten. Bislang hätten mit diversen Vertretern der Gemeinden zwei Treffen in Crossen stattgefunden. Ein nächstes Treffen sei im Juli im Gemeindehaus in Pohlitz (Bad Köstritz) geplant. Seit dem vergangenen Jahr werde an dem Vorhaben gearbeitet, so Zimmermann. Im Gemeinderat kündigte er zudem an, über Fortschritte und Neuigkeiten zum Projekt berichten.zu wollen.