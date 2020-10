Crossen regt modernes Informationssystem an

Die Bemühungen zur Digitalisierung der Verwaltung können in vielerlei Form Gestalt annehmen. Seien es die elektronische Akte, vernetzte Dokumentenmanagementsysteme oder Online-Angebote für Bürger. Im Auftrag des Crossener Gemeinderates will nun die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Heideland-Elstertal-Schkölen ein Konzept für ein Ratsinformationssystem erarbeiten.

Was das ist? Ein Ratsinformationssystem ist eine Software-Lösung, die Abläufe in der Kommunalpolitik effizienter und für die Bürger transparenter machen kann. Die Fraktion Die Linke hatte im Rahmen der zurückliegenden Gemeinderatssitzung in Crossen einen Antrag zur Einrichtung eines Ratsinformationssystems eingebracht und das unter anderem mit der erfolgten Abschaltung der Internetseite www.crossen.de begründet. Seither „fehlt den Bürgerinnen und Bürgern jede Möglichkeit, sich online über die Arbeit des Gemeinderates zu informieren“, heißt es in dem Antrag. Die Seite war vom privaten Betreiber aufgrund von Problemen mit dem Datenschutz vom Netz genommen worden.

Diskussionen im Rat nachvollziehen

Die Einführung eines Ratsinformationssystems auf der Webseite der VG könne hierbei kurzfristig Abhilfe schaffen, für mehr Transparenz in der kommunalen Politik der Gemeinde sorgen und die Arbeit von Verwaltung und Ratsmitgliedern erleichtern, erläutert Linken-Fraktionssprecher Julius Stummhöfer. Ein solches Angebot erlaube es den Bürgern auch, Diskussionen im Rat besser nachzuvollziehen, wenn sie die Vorlagen einsehen können. „Durch die Auflistung aller öffentlichen Ratsbeschlüsse bestünde auch eine bessere Übersicht für Verwaltung und Gemeinderatsmitglieder, wodurch Zeit für Anfragen bei der Verwaltung eingespart und für die Umsetzung der Beschlüsse verwendet werden kann.“

Corona und Digitalisierung

Besonders die Corona-Zwangspause im Frühjahr habe gezeigt, wie wichtig es ist, die Digitalisierung auf allen Ebenen der Gesellschaft voranzutreiben, heißt es weiter. Die Verwaltung soll daher ein Konzept erarbeiten für ein Ratsinformationssystem, das mindestens Termine und Einladungen von Rats- und Ausschusssitzungen, Ausschussbesetzungen, öffentliche Anträge und wichtige Dokumente sowie alle öffentlich gefassten Beschlüsse beinhalte. Der Antrag war mit großer Mehrheit bestätigt worden. Noch in der Sitzung hatte der VG-Vorsitzende angekündigt, bis zur nächsten Gemeinderatssitzung in Crossen ein solches Konzept erarbeiten zu lassen.

Am Montag fügte Julius Stummhöfer hinzu, dass seine Fraktion es für sinnvoll hält, die Einführung eines solchen Systems gleich für alle Mitgliedsgemeinden der VG mit zu prüfen, weil man sich generell für den Ausbau von Transparenz und Bürgerbeteiligung und eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit einsetze.