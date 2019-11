Crossen steckt noch nicht im Rock'n'Roll-Fieber

„Es war heute wieder ein Versuch“, sagte Christopher Neukirch. Der 25-Jährige, der aus der Nähe von Suhl stammt, aber seit 2017 der Liebe wegen nach Crossen gezogen ist, hatte am Sonnabend zum zweiten Mal nach 2018 eine Rock‘n‘Roll-Party ins Klubhaus Crossen geholt. Gastgeber war der Kulturverein Crossen. Im Oktober 2018 wollten bei der Premiere 130 Besucher dabei sein. Am Sonnabend waren es 120.

Neukirch kam selbst eher zufällig zum Rock‘n‘Roll. „Ich war vor vier Jahren bei einem Konzert von Baseball. Das hat mir gefallen. Irgendwann hatte ich meine Freundin Sophia einfach mal mitgenommen. Und jetzt haben wir diese Party mitorganisiert“, sagte der junge Mann.

Die meisten Besucher am Sonnabend reisten erwartungsgemäß wieder aus den Hochburgen des Rock‘n‘Roll, aus Leipzig und Saalfeld an. Die Band vom Sonnabend „Anthony Ulbrich & the Swinging Cash Daddies“ hatte Neukirch in Leipzig bei einem Weihnachtskonzert 2018 erlebt. „Damals hatte ich sie gleich angesprochen, ob sie nicht Lust hätten, zu uns nach Crossen zu kommen.“

Den Kontakt zu den Gruppen aus Sachsen und aus Saalfeld stellten die Mitglieder des Rock‘n‘Roll Stammtisch aus dem Saale-Holzland-Kreis her. An jedem ersten Freitag im Monat treffen sich die Musik- und Tanzfreunde zu ihrer Beratung. Sehr oft geht es dazu ins Holzlandkino in Bad Klosterlausnitz. Christopher Neukirch nannte in Zusammenhang mit dem Stammtisch vor allem einen Namen. Den von Gabor Basch. „Er ist der Vorreiter des Rock‘n‘Roll für unsere Region“, sagte Neukirch. Zu Beginn des zweiten Rock‘n‘Roll-Abends gab es für die Besucher eine Tanzstunde. „Das ist einfach eine gute Sache. Da kann man sich einstimmen“, sagte der Mitorganisator. Die Begeisterung für den Rock‘n‘Roll zu erklären, fiel Neukirch nicht schwer. „Wenn man ihn zum ersten Mal tanzt, ist man einfach von der Musik infiziert.“