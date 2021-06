Crossen: Sternfahrt zum Alte-Musik-Kurs

Crossen. Konzert im Weißen Ross Crossen zu Ehren Michael Praetorius’

Am Sonntag, 27. Juni, laden die Teilnehmer des Kurses Alte Musik und Dozent Martin Krumbiegel zum Abschlusskonzert in den Festsaal des Weißen Rosses. Bereits am Donnerstag waren die Sänger angereist, um miteinander zu singen und zu musizieren. Die Freude zusammenzukommen sei in dieser „von Corona gebeutelten Zeit“ besonders groß gewesen.

Die Schütz-Akademie des Heinrich-Schütz-Hauses lädt jedes Jahr zu diesem traditionsreichen Kurs ein. Zum Abschlusskonzert zu Ehren Michael Praetorius’ dürfen nur 25 Zuhörer in den Saal. Neben Praetorius würden weitere namhafte Komponisten des 16. und 17. Jahrhunderts gespielt, darunter auch Heinrich Schütz. Was letztlich auf dem Programm des Abschlusskonzertes steht, entscheide sich immer erst im Verlaufe des Kurses. Bereits am Eröffnungsabend habe man sich an einem vierchörigen Praetorius mit 17 Stimmen versucht.

Sonntag, 27. Juni, 16 Uhr, Weißes Ross, Crossen