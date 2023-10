Die feinen Zungen der Jury werden am Sonntag in Crossen denjenigen mit einem Pokal küren, der am besten sülzen kann. Links im Bild Steffen Scherf (helles T-Shirt).

Crossen sucht am Sonntag die Super-Sülze

Crossen. Am Sonntag, 22. Oktober, findet in Crossen der 7. Bauernmarkt statt.

Eine gelungene Sülze lässt sich durchaus mit einem schönen, klar strukturierten Gemälde vergleichen. Zumindest optisch. Durch die gelierte Klarheit kann der Betrachter mühelos Fleischstückchen, Karotte, Zwiebel, Gurke und andere verwendete Bestandteile erkennen. Dazu in einer Eisenpfanne cross zubereitete Bratkartoffeln und ein wenig darüber geriebener Meerrettich, bloß keine Remoulade – dafür lässt Steffen Scherf alles andere stehen. „Wenn in Gaststätten Sülze auf der Speisekarte steht, sind die übrigen Angebote eigentlich schon raus“, gesteht der 57-Jährige.

Super-Sülze des Elstertales

Der gebürtige Crossener sitzt am kommenden Sonntag in der Jury, wenn in seinem Heimatort zum 7. Bauernmarkt die Super-Sülze gewählt wird. Alle Sülze-Spezialisten des Elstertales sind aufgerufen, ihr Produkt zur Bewertung einzureichen. Steffen Scherf und seine Mitstreiter werden dann Konsistenz, Ausstehen – „denn das Auge isst mit“ – und Geschmack der Proben auf den Prüfstand stellen. Mit Sülze hat er beruflich nichts zu tun. „Ich bin einfach Feinschmecker“, sagt er und lacht. Auf dem Land aufgewachsen, gehörte Sülze wahrscheinlich zu seinen ersten festen Mahlzeiten. „Ich mag es, wenn die Sülze stückig und nicht zu fein ist“, verrät er. Zu wenig Würze oder zu viel Salz täten der Sülze nicht gut. Außer der Schweinskopfsülze schätze er Wild-, Kaninchen- oder Hähnchensülze. „Alles leckere Alternativen mit sagenhaft vielen Geschmacksnuancen.“

Bis zur zwölften Stunde müssen die Teilnehmer am Sonntag ihre Sülze-Varianten im Klubhaus abgegeben haben. Zwei Stunden später beginnt der Ausscheid. Jeder Teilnehmer habe neutrale Behältnisse erhalten, um eine Befangenheit der Jury auszuschließen, ist in der Ausschreibung zu lesen. Teilnehmen dürfe jeder, der die Sülzkunst liebt und diese zubereiten kann – ganz gleich, ob privat oder kommerziell.

Wer Sülze nur wenig abgewinnen kann, werde sich am Veranstaltungstag auf andere Weise stärken können, versichert Carla Meißgeier, Leiterin und Seniorenbeauftragte im Crossener Klubhaus, und zählt von Fisch über Tauchlitzer Brot, Suppe aus der Feldküche bis zu Thüringer Kuchen die schönsten regionalen Köstlichkeiten auf. Seit Wochen ist Meißgeier im organisatorischen Einsatz, unterstützt wird sie unter anderem von vielen ehrenamtlichen Helfern wie den „Clubschachteln“ im Seniorenalter. Ohne Helfer, sagt Meißgeier, „könnte solch ein Fest hier nicht stattfinden.“ Eine knappe Woche vor dem Bauernmarkt sei die Klubhaus-Chefin nach eigenen Angaben mehrmals am Tag ins Gebet vertieft. Und zwar um gutes Wetter. „Im vergangenen Jahr liefen die Besucher draußen kurzärmelig herum. Für diesen Sonntag gibt es leider andere Prognosen.“ Wie auch immer Petrus sich entscheidet, Carla Meißgeier kennt man als eine, die Lösungen findet. Und wenn es nur ein Telefonanruf ist, um noch schnell ein Zelt für die Technik der Musiker zu organisieren.

Frauen beim Spinnen zusehen

Die tagsüber eher ruhige Klubhausatmosphäre will am Sonntag dem prallen Leben, Trubel, Spaß und Heiterkeit Platz machen. Wer etwas lernen und seine Finger auf (nicht) vorhandene Geschicklichkeit prüfen will, ist zum Häkel-Workshop herzlich eingeladen. Und wer Lust verspürt, Frauen beim Spinnen zuzusehen, kann verfolgen, wie aus Wolle ein individuelles Kleidungsstück entsteht – und zwar im wahren Wortsinne im Handumdrehen.

Carla Meißgeier freut sich auf das Dorffest mit überregionaler Beteiligung. „Viele Vereine unterstützen uns dabei.“ Steffen Scherf indes wetzt schon die Messer, um am Sonntag die Sülze in ihre Bestandteile zerlegen und jede Zutat herausschmecken zu können. „Ich liebe das Zusammenspiel der unterschiedlichen Komponenten. So eine Sülze kann eine echte Geschmacksexplosion sein.“

Das Programm am 22. Oktober:

11 bis 16 Uhr Wandeln in historischen mittelalterlichen Zunft-Trachten mit dem Verein Historische Kostüme Droyßig.

10 bis 12 Uhr Frühschoppen mit den Kleinhelmsdorfer Blasmusikanten.

12 Uhr Mittelalterlicher Folk-Rock mit der Gruppe Räuberzinken.

12.30 Uhr Crossener Linedance-Gruppe „The Stampers“.

13 Uhr Unterhaltung aus dem Leierkasten.

14 Uhr Sülze-Contest „Crossen sucht die Super-Sülze“.

15.15 Uhr Umzug mit dem Mittelalter-Trachten-Verein.

Außerdem: Kreativmarkt, Schnitzwerk, Kinderakademie, Stuhlflechterei, Häkelworkshop, Cartoons mit dem Eisenberger Cartoonisten Christian Habicht, Schauspinnen, Bastelecke, Kinderschminken, Porträtmalerei und vieles mehr.