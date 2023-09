Crossen: Trödelfest, Bauernmarkt, Konzerte und mehr

Crossen. Im Klubhaus Crossen geht es auch in der zweiten Jahreshälfte hoch her – Ein Ausblick

„Es muss ins Haus passen und es muss zu uns passen“, sagt Carla Meißgeier, die Leiterin vom Klubhaus Crossen. Gemeinsam mit Karin Müller-Zausch und einer reichlichen Portion ehrenamtlicher Unterstützung organisiert sie rund ums Jahr regelmäßig Veranstaltungen im Klubhaus. Aber auch die Vermietungen des Hauses liegen bei den beiden Frauen. Zudem würden sich zum Teil externe Veranstalter einmieten und das Klubhaus nutzen, erklärt die Leiterin. Die Ideen für Feste, Lesungen, Reiseberichte und viele weitere Events würden mit der Zeit wachsen. „Wir informieren uns, schauen uns um“, sagt Carla Meißgeier, die seit 2015 Leiterin im Klubhaus ist. Auch anderswo hole man sich ab und an Anregungen. Zudem kämen viele Ideen von der Seniorengruppe im Ort.

Trödelfest für die ganze Familie

So ist zum Beispiel eines der bevorstehenden Highlights das Trödelfest zum Weltkindertag am 20. September. Man habe schon immer eine Veranstaltung für Kinder machen wollen und das Fest für die ganze Familie mit dem Weltkindertag verbunden, so Meißgeier zu den Hintergründen. Zu kaufen gebe es Spielsachen, Trödel und vieles mehr. Die verschiedenen Verkaufsstände seien sowohl im Saal als auch draußen vor dem Klubhaus zu finden. Zudem gibt es für jedes Kind ein kleines Geschenk. In dieser Art finde der Trödelmarkt zum Weltkindertag nun zum zweiten Mal statt. Angeboten werden unter anderem Kinderbasteln, Kinderschminken und Straßenmalen mit Kreide. Der Jugendclub bringt sich zudem mit einer Spielecke und Büchsenwerfen ein. Auch hat dieser einen eigenen Verkaufsstand, um die Jugendclubkasse ein wenig aufzubessern. Das Fest werde von den Senioren vorbereitet, so Meißgeier. Für das leibliche Wohl soll mit selbst gekochten Nudeln mit Tomatensoße und Limonade gesorgt sein.

Auch die Kulturdienstagszeit beginnt wieder, lässt die Leiterin wissen. Viele Vorträge und vor allem Reiseberichte aus aller Welt seien dabei. Los geht es am Dienstag, 26. September, 19 Uhr, mit einem Reisebericht von Harald Lasch mit dem ersten Teil zum Thema „Mit dem Rad 16.000 Kilometer durch Australien“.

Osterkrone soll zur Erntekrone werden

Ein weiteres Projekt stehe demnächst an: Die Osterkrone, die im Frühjahr den Vorplatz des Klubhauses schmückte, soll nun passend zum bevorstehenden Bauernmarkt am 22. Oktober in eine Erntekrone verwandelt werden. Am Mittwoch, 27. September, 13 Uhr, ist das erste Treffen geplant. Noch werde Stroh und herbstlicher Schmuck benötigt, der gern für die Erntekrone abgegeben werden kann und auch kreative Mitstreiter sind willkommen. „Wer Lust und Laune hat, kann sich melden und mitmachen“, sagt Carla Meißgeier.

Am Samstag, 7. Oktober, 19 Uhr, steht mit der Schlagerparty mit Michael Kux und DJ Sven WY auf dem Saal ein weiterer Höhepunkt bevor. Nach dem Motto „Erlebe die Nacht der Nächte“ gehe es hier mit Roland Kaiser und Udo Jürgens Liveshow hoch her, kündigt Meißgeier an.

„Super Sülze“ wird wieder gesucht

Beim 7. Bauern- und Kreativmarkt, veranstaltet am Sonntag, 22. Oktober, 10 bis 16 Uhr, wird in diesem Jahr wieder ganz nach Tradition die „Super Sülze“ gesucht. Noch bis zum 29. September können sich alle Zubereiter im Klubhaus anmelden, so die Leiterin. Bewertet werde die Sülze nach den Kriterien Geschmack, Aussehen und Konsistenz, wobei der Geschmack doppelt zähle. Im letzten Jahr habe man eine Umfrage gemacht, ob der Wettbewerb wieder veranstaltet werden soll, mit positivem Ergebnis. Zudem seien zum Fest unter anderem Kinderbasteln, Auftritte der Line-Dance-Gruppe sowie der „Räuberzinken“ mit mittelalterlichem Folk-Rock und mehr geplant.

Die Liste der Veranstaltungen sei damit längst nicht vollständig, so die Leiterin. Erste Pläne ziehen sich bereits bis ins neue Jahr, so unter anderem das Konzert mit Ronny Weiland, welches am 13. Januar, 16 Uhr, in das Klubhaus lockt. Auch viele regelmäßige Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Dienstagsfrühstück für jedermann stehen auf dem Plan.

„Wer Ideen hat, kann sie uns gerne antragen“, erklärt Leiterin Carla Meißgeier zudem mit Blick auf neue Feste, Projekte oder ähnliches. Man sei stets offen für Neues, allerdings müsse es finanziell und personell umsetzbar sein. Auch solle das Klubhaus eine Anlaufstelle für alle und offen für jedermann sein, sagt sie. Vereine könnten sich ebenfalls bei Interesse integrieren, zum Teil sei dies bereits der Fall.

Das gesamte Programm im Klubhaus gibt es im Internet unter www.klubhaus-crossen.de, telefonisch unter 036693 248727 oder vor Ort immer dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 18 Uhr.